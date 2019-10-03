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Trabzonspor'un rakibi Basel'den skandal! Türkiye haritasını bakın nasıl gösterdiler

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Giriş Tarihi: 03.10.2019
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BASEL'DEN SKANDAL! TÜRKİYE HARİTASINI BAKIN NASIL GÖSTERDİLER

'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel'den skandal bir paylaşım geldi. ekibinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda haritasının bir kısmının kesilmesi tepki geçti.

ekiplerinden Basel'in ile oynayacağı maç öncesi yaptığı paylaşım olay oldu. Basel, resmi twitter hesabından paylaştığı videoda bir skandala imza attı. Yapılan videolu paylaşımda haritasının Avrupa Kıtası'ndaki topraklarının kesildiği görüldü.

BASEL'İN SKANDAL PAYLAŞIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Futbolseverler Basel kulübünü küstahlıkla suçlarken, İsviçre ekibi henüz videoyu kaldırmadı.

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