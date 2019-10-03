Trabzonspor'un rakibi Basel'den skandal! Türkiye haritasını bakın nasıl gösterdiler

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel'den skandal bir paylaşım geldi. İsviçre ekibinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye haritasının bir kısmının kesilmesi tepki geçti.

İsviçre ekiplerinden Basel'in Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi yaptığı paylaşım olay oldu. Basel, resmi twitter hesabından paylaştığı videoda bir skandala imza attı. Yapılan videolu paylaşımda Türkiye haritasının Avrupa Kıtası'ndaki topraklarının kesildiği görüldü.

BASEL'İN SKANDAL PAYLAŞIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Futbolseverler Basel kulübünü küstahlıkla suçlarken, İsviçre ekibi henüz videoyu kaldırmadı.