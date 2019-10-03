03 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonspor'un eski oyuncusu Isaac Promise hayatını kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
ESKİ TRABZONSPORLU YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ

Nijeryalı forvet hayatını kaybetti. 31 yaşındaki oyuncu Isaac, ülkemizde , , Manisaspor, , , , ve Giresunspor formaları giymişti.

Detaylar geliyor...

ISAAC PROMISE KİMDİR?

1987 yılında Nijerya'da dünyaya gelen Promise, Türkiye'ye adım atmış ve tarafından keşfedilmişti. Gençlerbirliği'nde 3 sezon forma giydikten sonra 'a transfer olan golcü futbolcu, Manisaspor ve 'da da oynamıştı.

2014 yılında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında oynadıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Nijeryalı futbolcu, futbol yaşamına , Mersin İdman Yurdu, ve Giresunspor'da devam etmişti.

Promise son olarak ABD'ye gitmişti. ABD 2.Lig ekiplerinden Bold FC'nin formasını giyen Promise 31 yaşında hayatını kaybetti. Nijeryalı milli futbolcunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN