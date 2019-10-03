Trabzonspor'un eski oyuncusu Isaac Promise hayatını kaybetti
Nijeryalı forvet Isaac Promise hayatını kaybetti. 31 yaşındaki oyuncu Isaac, ülkemizde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdmanyurdu, Karabükspor ve Giresunspor formaları giymişti.
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ISAAC PROMISE KİMDİR?
1987 yılında Nijerya'da dünyaya gelen Promise, Türkiye'ye adım atmış ve Gençlerbirliği tarafından keşfedilmişti. Gençlerbirliği'nde 3 sezon forma giydikten sonra Trabzonspor'a transfer olan golcü futbolcu, Manisaspor ve Antalyaspor'da da oynamıştı.
2014 yılında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında oynadıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Nijeryalı futbolcu, futbol yaşamına Balıkesirspor, Mersin İdman Yurdu, Karabükspor ve Giresunspor'da devam etmişti.
Promise son olarak ABD'ye gitmişti. ABD 2.Lig ekiplerinden Bold FC'nin formasını giyen Promise 31 yaşında hayatını kaybetti. Nijeryalı milli futbolcunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği açıklandı.
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