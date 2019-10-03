Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?
Beşiktaş maçı radyodan dinleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını maçı izleme olanağı olmayan siyah-beyazlı taraftarların sorguladığı konulardan birisi. K Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş bu maçı kazanarak gruptaki iddiasını sürdürme amacında. Saat 19:55’te başlayacak maçın televizyon yayını beIN Sports HD 1 kanalından olacak. Peki, Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?
Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimi Beşiktaş bu akşam kendi seyircisi önünde sahaya çıkıyor. Peki, Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı? Beşiktaş maçı canlı radyodan dinleme yolları maçı televizyondan izleme olanağı bulunmayan futbol severler tarafından sorgulanıyor. Saat 19:55'te başlayacak ve Avusturyalı hakem Harald Lechner'in düdük çalacağı öncesi Beşiktaş'ın grupta puanı bulunmuyor.
BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI RADYODAN DİNLE!
UEFA Avrupa Ligi maçlarının radyo yayın hakları herhangi bir yayın grubunda bulunmuyor. Bu nedenle maçı radyodan dinleyemezsiniz. Ancak A Spor radyo üzerinden maçın canlı yorumunu takip edebilirsiniz.
A SPOR RADYO DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.
Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.
Beşiktaş bu sezon sadece bir maç kazandı.
Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Medipol Başakşehir'in 11'i belli oldu
- Trabzonspor Basel maçı canlı anlatım |Video
- Galatasaray'da devre arası büyük operasyon
- PFDK kararları açıklandı! 5 maç ceza
- Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı ilk 11'i belli oldu
- Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz veren kanallar!
- Süper Lig'in yıldızları Etnospor'da
- Başkan Erdoğan'dan Etnospor mesajı
- Trabzonspor'un rakibi Basel'den skandal! Türkiye haritasını bakın nasıl gösterdiler
- Beşiktaş Wolverhampton karşısında canlı anlatım
- Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
- Seksenler yeniden ekranlara dönüyor! Seksenler ne zaman başlıyor?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?
- Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği ne demek?
- OGM sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Bir bankadan daha indirim kararı! İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları!
- Adana'da bir kişi evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı
- KYK borcu son dakika: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç affı için gözler TBMM’de!
- 2019 Miss Turkey birincisi kim oldu? Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?
- 2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?
- 2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?