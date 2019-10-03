Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?

Beşiktaş maçı radyodan dinleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını maçı izleme olanağı olmayan siyah-beyazlı taraftarların sorguladığı konulardan birisi. K Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş bu maçı kazanarak gruptaki iddiasını sürdürme amacında. Saat 19:55’te başlayacak maçın televizyon yayını beIN Sports HD 1 kanalından olacak. Peki, Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?

Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimi Beşiktaş bu akşam kendi seyircisi önünde sahaya çıkıyor. Peki, Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı? Beşiktaş maçı canlı radyodan dinleme yolları maçı televizyondan izleme olanağı bulunmayan futbol severler tarafından sorgulanıyor. Saat 19:55'te başlayacak ve Avusturyalı hakem Harald Lechner'in düdük çalacağı öncesi Beşiktaş'ın grupta puanı bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI RADYODAN DİNLE!

UEFA Avrupa Ligi maçlarının radyo yayın hakları herhangi bir yayın grubunda bulunmuyor. Bu nedenle maçı radyodan dinleyemezsiniz. Ancak A Spor radyo üzerinden maçın canlı yorumunu takip edebilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.

Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

Beşiktaş bu sezon sadece bir maç kazandı.

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.