03 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

SPOR
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
BEŞİKTAŞ'TA BURAK YILMAZ ŞOKU!

Son dakika haberi... grup maçında 'nin Wolverhampton'u konuk edecek 'ta şoku yaşanıyor. Yıldız golcü zorlu karşılaşmada yer alamayacak.

K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'u konuk edecek olan 'ta şoku yaşanıyor.

Yayıncı kuruluş haberine göre siyah beyazlıların tecrübeli golcüsü Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağ Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN