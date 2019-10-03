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Başkan Erdoğan'dan Etnospor mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 03.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ETNOSPOR MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali için resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. , "Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diliyorum" dileklerinde bulundu.

İstanbul'da başlayan ve birçok yıldızı konuk eden Etnospor Kültür Festivali hakkında da açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4. Etnospor Kültür Festivali için, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

Falcao ve Muriç Etnospor'da ok attı FALCAO VE MURİÇ ETNOSPOR'DA OK ATTI
Etnospor Kültür Festivali şöleni başladı ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ ŞÖLENİ BAŞLADI

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