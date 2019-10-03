Başkan Erdoğan'dan Etnospor mesajı
Giriş Tarihi: 03.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali için resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diliyorum" dileklerinde bulundu.
İstanbul'da başlayan ve birçok yıldızı konuk eden Etnospor Kültür Festivali hakkında Başkan Erdoğan da açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4. Etnospor Kültür Festivali için, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım;
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