Salah, Liverpool'u kabustan uyandırdı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşamasının ikinci haftası 8 maçla sona erdi. Barcelona, geriye düştüğü maçta Inter'i sahasında 2-1 yendi. Son şampiyon Liverpool, 7 gole sahne olan maçta Salzburg'u 4-3 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşamasının ikinci haftası 8 maçla sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında ikinci hafta, E, F, G ve H gruplarında yapılan 8 maçla tamamlandı.
Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında Inter'i ağırladı. İtalyan ekibinin 2. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Barcelona, 58. dakikada Luis Suarez ile beraberliği yakaladı.
84. dakikada Uruguaylı yıldızı Suarez ile bir gol daha bulan Barcelona, rakibini 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Inter, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu.
ANFİELD ROAD'DA GOL DÜELLOSU
Son şampiyon Liverpool, sahasında Salzburg'u 4-3 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Sadio Mane, Andrew Robertson ve Muhammed Salah'ın golleriyle 3-0 öne geçen Liverpool'a konuk takım Hee-Chan Hwang, Takumi Minamino ve Erling Haland ile yanıt vererek skoru 3-3'e getirdi.
69. dakikada Salah ile bir gol daha bulan Jurgen Klopp'un öğrencileri, seyircisi önünde sahadan üç puanla ayrıldı.
Milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk onbirde, Yusuf Yazıcı'nın yedek başladığı maçta Fransız ekibi Lille, sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea ile karşılaştı.
Londra ekibinin genç yıldızı Tammy Abraham ile 22. dakikada öne geçtiği maçta Lille, 33. dakikada Victor Osimhen ile beraberliği yakaladı.
Chelsea, 77. dakikada Willian'ın attığı golle rakibini 2-1 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
Genk (Belçika) - Napoli (İtalya): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-2
Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 4-3
Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1
Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2
Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz): 3-1
Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2
Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda): 0-3
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