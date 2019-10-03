Falcao ve Muriç Etnospor'da ok attı

4. Etnospor Kültür Festivali'ni Süper Lig'in yıldız futbolcuları da ziyaret etti. Süper Lig'de yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan yıldız futbolcular, festivalde geleneksel ok atarak kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yıldızları Falcao ile Muriç ok atışı yaptı.

Festivale Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Radamel Falcao, Fenerbahçeli oyuncular Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehirli oyuncular Arda Turan ve Gökhan İnler ile eski futbolcular Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci de katıldı.