Suat Arslanboğa kimdir? Suat Arslanboğa sözleşmesi neden feshedildi?

Suat Arslanboğa kimdir? Süper Lig hakemlerinden birisi olan Suat Arslanboğa sözleşmesi feshedildi. Suat Arslanboğa sözleşmesi neden feshedildi sorusuna futbolseverler yanıt aramaya başladı. TFF’den yapılan açıklamaya göre, Arslanboğa’nın Mayıs 2020’de bitecek sözleşmesi fesh edildiği açıklandı. Arslanboğa 2007-2008 sezonundan beri Süper Lig'de hakemlik yapıyordu.

Suat Arslanboğa kimdir? TFF'den flaş bir açıklama geldi ve Süper Lig hakemlerinden Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Peki, Suat Arslanboğa kim? TFF'den yapılan açıklamada; "Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi." denildi.

SUAT ARSLANBOĞA KİMDİR?

1978 doğumlu Arslanboğa uzun yıllar profesyonel hakem olarak süper lig'de görev yapmıştır. Baba tarafından aslen Malatya'lıdır ve Malatya'da doğmuştur.

Bir röportaj'da abisinin zorlaması ile hakem olduğunu aslında hiç hakem olmak istemediğini belirtmiştir. En önemli özelliklerinden biriside cesaretidir. Cizre, Şırnak, Silopi ve Bitlis gibi yerlerde maçlar yönetmiş, fiziki gücünü ve kuvvetini buzda kros yaparak geliştirmiştir.

Hakemliğe 1996 yılında adım atmış, ilk profesyonel karşılaşmasını 26 Ağustos 2001 tarihinde yönetmiş, Süper Lig'e ise 2007 ve 2008 sezonunda çıkmıştır.