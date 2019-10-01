TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası itirazı konusunda kararını verdi
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nün kural hatası itirazlarının reddedildiğini duyurdu. Öte yandan TFF, Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesini feshetti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede ilk iki golde kural hatası yapıldığına ilişkin başvurusu için toplandı.
Toplantının ardından Fenerbahçe'nin talebi reddedildi.
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.
TFF: SUAT ARSLANBOĞA'NIN PROFESYONEL HAKEMLİK SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesini feshetti.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi. Yine Van Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı."
Suat Arslanboğa son olarak tartışmalı Beşiktaş - Başakşehir maçının orta hakemi, diğer tartışmalı maç olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının da VAR hakemi olan Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi.
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