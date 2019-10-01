Geleneksel lezzetler Etnospor'da tanıtılacak
İstanbul'da düzenlenecek 4. Etnospor Kültür Festivali'nde bazı ülkelerin geleneksel lezzetleri tanıtılacak. Festival Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nde katılımcı ülkelerin geleneksel lezzetleri ziyaretçilerle buluşacak.
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 3-6 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek 4. Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel lezzetler de görücüye çıkacak.
"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenecek ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
Bu yıl etkinlik alanına gelecek ziyaretçiler, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetleriyle tanışacak.
Festivale katılanlar, 12 branşta spor müsabakalarının yanı sıra dünya lezzetlerini de deneyimleme şansı elde edecekler. 16 ülkeden 50'yi aşkın geleneksel lezzet, 4 gün boyunca festivalin evrensel tatlar alanında ziyaretçilerle buluşturulacak. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarının yemek yapımı etkinliklerine katılarak, eşsiz lezzetlerin yöntemlerini de öğrenebilecekler. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele kavramlarına odaklanan festivalde, ikramlar arasında Özbek pilavı dikkati çekiyor.
Festivalin oba alanlarında düzenlenecek etkinliklerinde yöresel lezzetler de rol alacak. Gelin toyu, beşik toyu, tuşo toyu, geştek toyu, Göktürk alfabesi atölyesi, yöresel ritüeller, kilimhane, demirhane başlıklarında düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yöresel tadımlar ve ikramlar da yapılacak. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak. Bu çadırlarda Türkiye'yi temsil eden geleneksel yemekler lezzet şölenine ortak olacak.
Festivalde tadılabilecek bazı geleneksel yemekler şöyle:
Afganistan: Afgan pilavı
Arnavutluk: Elbasan tava
Azerbaycan: Şah pilavı
Filistin: Müceddere
Gürcistan: Satsivi
Kosova: Yufkalı paça
Moğolistan: Moğol mantısı
Moldova: Kavurma
Özbekistan: Özbek pilavı
Pakistan: Tavuk karahi
Senegal: Balık ve salçalı karides
Sudan: Falafel
Tanzanya: Mtori
Tunus: Ojja (Şakşuka)
Ukrayna: Borş
Yemen: Saltah
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