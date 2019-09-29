Beşiktaş başkanlığından ayrılacağını açıklayan Fikret Orman'dan dönüş sinyali

Beşiktaş başkanlığından ayrılma kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dönüş sinyali verdi. Orman'ın yeniden gerçekleştirilecek olan seçimlerde aday olacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı alan Fikret Orman, aday olup olmamayı bir kez daha gözden geçirecek. Orman, devam etmeye soğuk baksa da gelen bilgilere göre yeniden adaylığı da düşündüğü ifade edildi.

YENİDEN ADAY OLMAYI D��ŞÜNÜYOR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman seçim kararı almıştı. Yönetim ise ikiye bölünmüş, bir taraf bu kararı onaylarken, bir kısım yönetici ise başkan Orman'ın yeniden aday olmasını talep etti. Orman, devam etmeye soğuk baksa da gelen bilgilere göre yeniden adaylığı da düşündüğü öğrenildi.

"KAN DEĞİŞİKLİĞİ LAZIM"

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ilk beş haftasında gösterdiği kötü performansın ardından Vodafone Arena'da kameraların karşısına geçen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bir kan değişikliğine ihtiyaç var Beşiktaş'ta. Benim mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum" dedi. Orman Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı alacaklarını bildirdi. Kaynak; Hürriyet