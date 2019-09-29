29 Eylül 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş başkanlığından ayrılacağını açıklayan Fikret Orman'dan dönüş sinyali

SPOR
Giriş Tarihi: 29.09.2019
FİKRET ORMAN'DAN DÖNÜŞ SİNYALİ

başkanlığından ayrılma kararı alan Beşiktaş Başkanı , dönüş sinyali verdi. Orman'ın yeniden gerçekleştirilecek olan seçimlerde aday olacağı iddia edildi.

'ta olağanüstü kararı alan Fikret Orman, aday olup olmamayı bir kez daha gözden geçirecek. Orman, devam etmeye soğuk baksa da gelen bilgilere göre yeniden adaylığı da düşündüğü ifade edildi.

YENİDEN ADAY OLMAYI D��ŞÜNÜYOR

Beşiktaş Başkanı seçim kararı almıştı. Yönetim ise ikiye bölünmüş, bir taraf bu kararı onaylarken, bir kısım yönetici ise başkan Orman'ın yeniden aday olmasını talep etti. Orman, devam etmeye soğuk baksa da gelen bilgilere göre yeniden adaylığı da düşündüğü öğrenildi.

"KAN DEĞİŞİKLİĞİ LAZIM"

Beşiktaş'ın 'in ilk beş haftasında gösterdiği kötü performansın ardından 'da kameraların karşısına geçen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bir kan değişikliğine ihtiyaç var Beşiktaş'ta. Benim mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum" dedi. Orman 'a gitme kararı alacaklarını bildirdi. Kaynak; Hürriyet

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman görevini bırakacağını açıkladı |Video BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN GÖREVİNİ BIRAKACAĞINI AÇIKLADI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN