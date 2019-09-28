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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi eleştirisi

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Giriş Tarihi: 29.09.2019
RIDVAN DİLMEN'DEN ÇARPICI GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ ELEŞTİRİSİ

Usta yorumcu , 'in 6. haftasında ile 'nin Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldığı derbi maçı yorumladı. Usta yorumcu her iki takımın performansını da çarpıcı ifadelerle eleştirdi. İşte Dilmen'in dev derbiye dair değerlendirmeleri...

'de 6. haftanın merakla beklenen maçında , Stadyumu'nda 'yi konuk etti. Taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken karşılaşmayı NTV canlı yayınında değerlendiren futbol yorumcusu , iki takımın oynadığı futbolu eleştirdi.

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