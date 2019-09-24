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24.09.2019

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman canlı yayında görevini bırakacağını açıkladı |Video

Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman canlı yayında görevini bıraktığını açıkladı. Orman yaptığı açıklamada "Aileme ve bana sosyal medya üzerinden hakaretler ediliyor. Ben Beşiktaş'a faydam olsun diye çalıştım. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Bütün bunları Beşiktaş için yaptım. Bankalarla yapılan anlaşma ben olmasam zor yapılabilirdi. Camia bütünlüğünü sağlayamadım. Yapmayın etmeyin diye çok mücadele ettim. Bunu yorgunluk olarak algılamayın ama kırgın ve üzgünüm. Ne yaptım ben? Ne kötülük yaptım? Dünyanın her tarafında Beşiktaş için çalışırken namusumuzla sorgulanır hale geldik. Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Olağanüstü genel kurula gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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