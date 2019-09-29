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Galatasaray - Paris Saint Germain maçının hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 29.09.2019
GALATASARAY-PSG MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

 Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü 'da oynanacak  -  maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

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