Son dakika: Emlak Konut, Galatasaray ile yapılan protokolleri feshetti
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
Son dakika haberine göre; Emlak Konut GYO, Galatasaray'ın Riva ve Florya arazileri için 2016 yılında imzalanan protokollerin fesih edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Emlak Konut, Galatasaray ile yapılan Riva ve Florya protokollerini feshetti.
Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir" ifadelerini kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı
- Galatasaray'dan flaş Ali Koç kararı!
- Atalay Babacan ve Cantona'nın kardeşleri de...
- Derbi öncesi Galatasaray'a Gustavo talimatı
- Tahkim'den Ali Koç hakkında yeni karar
- Ersun Yanal'dan Galatasaray'a büyük sürpriz!
- İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi yıkım planı!
- Fenerbahçe Volkan Demirel hakkında kararını verdi
- Beşiktaş'a kötü haber! Ceza onandı
- Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Hakkari Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
- Son dakika: Suriye sınırında dikkat çeken kare! Türk ve ABD askerleri...
- Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü! TCG Kınalıada hizmete giriyor
- Uşak’ta 30 senelik hikaye! Hurda ararken bulduğu tarihi eserlerle...
- HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbetine katılan aile sayısı 47 oldu
- Rusya'dan Pasifik'te füze denemesi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama
- Çanakkale Ayvacık'ta bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu
- Borsa'da son durum ne? Borsa'ya etki edebilecek gelişmeler neler?
- Rusya'da anne ve baba çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler!
- Hıncal Uluç'tan Başkan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına övgü: Süper güçlerin de üstünde bir dünya lideri!
- Venezuela'yı suçlamak isteyen Ivan Duque'den skandal! BM'ye yanlış fotoğraf sundu