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Son dakika: Emlak Konut, Galatasaray ile yapılan protokolleri feshetti

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Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
GALATASARAY İLE YAPILAN SÖZLEŞME FESHEDİLDİ!

Son dakika haberine göre; GYO, 'ın Riva ve Florya arazileri için 2016 yılında imzalanan protokollerin fesih edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

, ile yapılan Riva ve Florya protokollerini feshetti.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir" ifadelerini kullanıldı.

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