Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? GS FB derbisi ne zaman saat kaçta?

Derbi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Futbol severler Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. GS FB derbisi ne zaman saat kaçta? Süper Lig’in 6. haftasında iki dev takım karşı karşıya gelecek. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in cezası kulübede yer alamayacağı karşılaşmaya seyircilerin yoğun ilgisi bekleniyor. Dev maç öncesi Galatasaray’ın 8 puanı bulunuyor. Konuk Fenerbahçe ise 10 puan topladı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman sorusunun yanıtı!

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Dev derbi için geri sayım sürüyor. Peki derbi ne zaman oynanacak? GS FB derbisi ne zaman saat kaçta? Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezona damga vuran Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. İki dev takımın hedefi de bu maçta galip gelerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

İDDAA ORANLARI GÜNCELLENDİ

İddia risk yönetimi Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi son güncellemeyi yaptı. Daha önce 1.95'lik oranıyla favori gösterilen ev sahibi Galatasaray'ın oranı 1.90'a çekildi.

Fenerbahçe'nin olası galibiyetine daha önce 2.70 oran veren iddaa yeni oranı 2.85 olarak değiştirdi.

Derbinin beraberlik oranı ise 3.20'den 3.15'e geldi. 110 yıllık rekabette Galatasaray seyircisi önünde oynayacağı müsabakada favori olarak gösterildi.