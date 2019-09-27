Son dakika: TFF Tahkim Kurulu Ali Koç hakkında yeni kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Takim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. Tahkim aynı zamanda Ali Koç'a kesilen para cezasını da kaldırdı.

Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Fenerbahçe'nin Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz sonrasında karar çıktı. Sarı lacivertlilerin başkanının aldığı 30 günlük hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 27 Eylül 2019 günlü (44) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile,

Karar verilmiştir.