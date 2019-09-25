25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe Beko, Stimac'a lisans çıkardı

SPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2019
FENERBAHÇE BEKO, STİMAC'A LİSANS ÇIKARDI

, Sırbistanlı pivot Vladimir Stimac'a lisans çıkardı. Daha önce Türkiye'de , Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve formaları giyen 2,11 metre boyundaki Stimac, geride kalan sezonu 'da tamamlamıştı.

, Sırbistanlı pivot Vladimir Stimac'a lisans çıkardı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Sırp basketbolcu, sarı-lacivertli kulübün yeni sezon takım kadrosunda yer aldı.

Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Fenerbahçe Beko ile sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı.

Daha önce Türkiye'de , Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve formaları giyen 2,11 metre boyundaki Stimac, geride kalan sezonu 'da tamamlamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN