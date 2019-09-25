Trabzonspor'da gözler Sturridge'de

Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Sturridge'in oynamak istemesine rağmen meydana gelen ağrıları bordo mavili heyeti düşündürüyor. Kontrollü olarak çalışan Sturridge'ten gelecek habere göre Beşiktaş maçında forma giyme ihtimali görünüyor.

Trabzonspopr'da gözler hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle istediği kadroyu kurmakta zorlanan teknik direktör Ünal Karaman, Sturridge'den gelecek sevindirici haberi bekliyor.

Sakatlığı nedeniyle Sivas maçında forma giyemeyen İngiliz forvetin aşil tendonundaki ödemin önemli oranda iyileştiği ve Beşiktaş derbisine kadar iyileşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. 30 yaşındaki forvetin de oynamayı istediği ve bu konuda teknik heyet ile bir görüşme yaptığı belirtildi.

Ancak çok sık kas ağrısı problemi yaşayan Sturridge'nin derbiye kadar kontrollü olarak idmanlara alınacağı ve bir sorun tespit edilmesi durumunda uzun bir sakatlığın önüne geçilmesi için riske edilmeyeceği öğrenildi.