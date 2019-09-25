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Dev derbilerin hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
DEV DERBİLERİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Son dakika haberi... ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi yönetecek. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.

Son dakika haberi... ile Fenerabahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi yönetecek.

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.

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