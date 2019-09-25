Dev derbilerin hakemleri belli oldu
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
Son dakika haberi... Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.
Son dakika haberi... Galatasaray ile Fenerabahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.
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