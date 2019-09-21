Ronaldo'nun aradığı kadın ortaya çıktı

İtalyan futbol takımı Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bir televizyon programına verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamamış ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Çocuk yaşta geçirdiği zor zamanlardan da bahseden Ronaldo, geceleri gittiği fast-food restoranında 3 kadının kendisine yemek verdiğinden bahsetmiş ve o kadınları aradığını söylemişti.

Hayatına dair özel anılarını İngiltere'de yayın yapan bir televizyon kanalında paylaşan Portekizli yıldız futbolcu Cristiana Ronaldo, duygu dolu anlar yaşamıştı. 14 yıl önce ölen babasına dair görüntüleri de izleyen Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Ünlü futbolcu, geçmişte yaşadığı maddi imkansızlıklardan da bahsetmişti.

"HAMBURGER ARTTI MI DİYE SORARDIK"

Sporting Lisbon altyapısında oynamak için 11 yaşında tek başına Portekiz'in başkentine taşınan Ronaldo, geçirdiği zor günleri şu sözlerle anlatmıştı: "Geceleri karnımız acıktığında, stadın yanındaki fast food restoranına giderdik. Arka kapıdan kapıyı çalar , hamburger arttı mı diye sorardık. İsimlerinden biri Edna olan 3 kadın inanılmazdı. Bize çok iyilik yaptılar."

Ronaldo ayrıca, zor zamanlarında kendisine yardım eden bu üç iyi kalpli kadını uzun süredir aradığını da söylemişti.

Ronaldo'un sözlerinden sonra o 3 kadından biri olduğunu söyleyen Paula Leca, açıklamalarda bulundu. Evli ve iki çocuk annesi olan Paula Leca, bir radyo prgramına bağlanarak o dönemlerde hamburgercide çalışan kadınlardan biri olduğunu söyledi.

"RONALDO'YA HAMBURGER VERDİĞİME İNANAMIYORLARDI"

Leca, konuyla ilgili "O dönemleri hatırlıyorum. Çocuklar hamburgerciye geliyordu. Bu haftalar boyunca neredeyse her gece oluyordu. İçlerinden biri ve en çekingen olanı sanıyorum Ronaldo'ydu. Şimdi hatırlayınca gülümsüyorum. Çocuklarıma bu olayı çok defa anlattım. Ronaldo'ya hamburger verdiğime inanamıyorlardı. Kocam ise olayı zaten biliyor. Çünkü bazı geceler beni işten almaya geldiğinde bu olaya şahit oluyordu" dedi.

"ALÇAK GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"

Leca "Uzun yıllar sonra o günleri hatırlaması çok hoş. Onun alçak gönüllülüğünü gösteriyor. Eğer beni bir yemeğe davet etmek istiyorsa kesinlikle giderim. Yapacağım ilk şey teşekkür etmek ve o günleri yâd etmek olur. Edna ile iletişimimizi ise maalesef kaybettik" dedi.