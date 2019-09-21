Kasımpaşa, Antalyaspor'u rahat geçti! Kasımpaşa 3-0 Antalyaspor Maç sonucu

Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Antalyaspor'la kozlarını paylaşan Kasımpaşa rakibini 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarıda 3 gol birden bulan İstanbul ekibi beğeni topladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. hafta maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Kasımpaşa ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-0 kazanmayı bildi.

Ev sahibi takımın gollerini 53. dakikada Mustafa Pektemek ve 60'la 80. dakikalarda Thiam kaydetti.

Kemal Özdeşli Kasımpaşa bu skorla bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Antalyaspor ise 5 puanda kaldı.

Kasımpaşa gelecek hafta Denizlispor deplasmanına gidecek. Antalyaspor da Yeni Malatya'yı konuk edecek.