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Kasımpaşa, Antalyaspor'u rahat geçti! Kasımpaşa 3-0 Antalyaspor Maç sonucu

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Giriş Tarihi: 21.09.2019
KASIMPAŞA, ANTALYASPOR'U RAHAT GEÇTİ!

'in 5.haftasında sahasında 'la kozlarını paylaşan Kasımpaşa rakibini 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarıda 3 gol birden bulan ekibi beğeni topladı.

Kasımpaşa, 'in 5. hafta maçında Stadı'nda 'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Kasımpaşa ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-0 kazanmayı bildi.

Ev sahibi takımın gollerini 53. dakikada Mustafa Pektemek ve 60'la 80. dakikalarda Thiam kaydetti.

Kemal Özdeşli Kasımpaşa bu skorla bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Antalyaspor ise 5 puanda kaldı.

Kasımpaşa gelecek hafta Denizlispor deplasmanına gidecek. Antalyaspor da Yeni 'yı konuk edecek.

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