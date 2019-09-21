Fenerbahçe, Ankaragücü'nü mağlup etti! Fenerbahçe: 2 - Ankaragücü: 1

Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı lacivertliler rakibini Zanka ve Muriç'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'nün tek golü Orgill'den geldi.

Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankaragücü 16. dakikada Orgill'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole 20. dakikada Zanka ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ev sahibi Fenerbahçe daha atak oynayan taraf olurken, Ankaragücü kontra ataklarla gol aradı. 73. dakikada Max Kruse'nin asistinde Vedat Muriç'in golüyle Fenerbahçe maçta 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10'e yükseltirken, Ankaragücü 5 puanda kaldı.

Ev sahibi takımda Garry Rodrigues 41. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Rodrigues'in yerine Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.

Sarı lacivertli takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi 5. lig maçında 3. golüne imza atarken, Max Kruse ise 4. asistini yaptı.

Ankaragücü ise bu sezon ilk kez bir deplasman maçında gol yedi.



MURAT SAĞLAM KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Murat Sağlam, Ankaragücü ile oynanacak olan maçın kadrosunda yer almadı. Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Murat Sağlam 18 kişilik kadroda yer almadı. Sezon başında Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz 4 haftada da kadroda yer alırken Ankaragücü müsabakasında Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmedi.

ADİL RAMİ İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında ilk kez 11'de yer aldı.

Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Adil Rami ilk kez 11'de yer aldı. Daha önce oynanan maçlarda kadroda hazır olmadığı için yer alamayan Fransız futbolcu Ankaragücü karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans tanındı.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ NESLİCAN'I UNUTMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, dün vefat eden Neslican Tay'ı tribünlerde astığı pankartla unutmadı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar Neslican Tay'ı unutmadı. Uzun zamandır kanserle mücadele eden ve her defasında Fenerbahçe sevgisini dile getiren Neslican'ın vefat etmesinin ardından 'Okul Açık' tribününde pankart asıldı. Pankartta 'Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican 1998- ' sözleri yer aldı.