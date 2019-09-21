Fenerbahçe, Ankaragücü'nü mağlup etti! Fenerbahçe: 2 - Ankaragücü: 1
Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı lacivertliler rakibini Zanka ve Muriç'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'nün tek golü Orgill'den geldi.
Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankaragücü 16. dakikada Orgill'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole 20. dakikada Zanka ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.
İkinci yarıda ev sahibi Fenerbahçe daha atak oynayan taraf olurken, Ankaragücü kontra ataklarla gol aradı. 73. dakikada Max Kruse'nin asistinde Vedat Muriç'in golüyle Fenerbahçe maçta 2-1 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10'e yükseltirken, Ankaragücü 5 puanda kaldı.
Ev sahibi takımda Garry Rodrigues 41. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Rodrigues'in yerine Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.
Sarı lacivertli takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi 5. lig maçında 3. golüne imza atarken, Max Kruse ise 4. asistini yaptı.
Ankaragücü ise bu sezon ilk kez bir deplasman maçında gol yedi.
MURAT SAĞLAM KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Murat Sağlam, Ankaragücü ile oynanacak olan maçın kadrosunda yer almadı. Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Murat Sağlam 18 kişilik kadroda yer almadı. Sezon başında Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz 4 haftada da kadroda yer alırken Ankaragücü müsabakasında Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmedi.
ADİL RAMİ İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında ilk kez 11'de yer aldı.
Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Adil Rami ilk kez 11'de yer aldı. Daha önce oynanan maçlarda kadroda hazır olmadığı için yer alamayan Fransız futbolcu Ankaragücü karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans tanındı.
FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ NESLİCAN'I UNUTMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, dün vefat eden Neslican Tay'ı tribünlerde astığı pankartla unutmadı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar Neslican Tay'ı unutmadı. Uzun zamandır kanserle mücadele eden ve her defasında Fenerbahçe sevgisini dile getiren Neslican'ın vefat etmesinin ardından 'Okul Açık' tribününde pankart asıldı. Pankartta 'Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican 1998- ' sözleri yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Enver Yıldırım'dan bronz madalya
- Kayseri'de puanlar paylaşıldı
- Galatasaray'ın Malatya kafilesi belli oldu!
- Kasımpaşa, Antalyaspor'u rahat geçti!
- Ronaldo'nun aradığı kadın ortaya çıktı
- Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı anlatım
- Yanal kararını verdi! Emre Belözoğlu...
- Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
- Taha Akgül gümüş madalya aldı
- Cenk Tosun Katar'dan gelen teklifleri reddetti
- KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar olacak, artacak mı?
- Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
- İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
- Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını
- Hercai 14. yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan’ın aşkına büyük engel…
- Göztepe, Konyaspor'u 1-0 yendi
- OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR’dan işsiz annelere aylık 2400 TL’ye yakın harçlık!
- Hercai 13. bölüm izle! Hercai 13. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay sağlık durumu! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında?
- Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?