TFF'den Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a şok ceza! Puanları silinecek...
TFF, Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a 3'er puan silme cezası verdi. 3 kulüp Ulusal Lisans şartlarını yerine getiremediği için puan silme cezası aldı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.
İncelemeler neticesinde Kurul; Süper Lig'den; Antalyaspor A.Ş. , Denizlispor, Gençlerbirliği, Kayserispor, MKE Ankaragücü, TFF 1.Lig'den; Adanaspor A.Ş., Altay, Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Erzurumspor, TFF 2.Lig'den; Ankara Demirspor, Bandırmaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, İnegölspor, Pendikspor, Sancaktepe Futbol Kulübü AŞ., Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu, ve Zonguldak Kömür Spor A.Ş., kulüplerine Ulusal Lisans verdi.
Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan;
TFF 1.Lig'den; Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor Futbol Kulübü, TFF 2.Lig'den; Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor A.Ş, Şanlıurfaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.
Böylelikle, 2019-2020 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 14'ü UEFA, 44'ü Ulusal Lisans aldı.
Kurulun ilk ve ikinci aşamada almış olduğu kararlar ise aşağıda yer almaktadır.
İlk değerlendirmelerinde Kulüp Lisans Kurulu; Süper Lig'den Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor A.Ş., Beşiktaş A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş., Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Trabzonspor A.Ş. ile TFF 1.Lig'den Giresunspor ve İstanbulspor A.Ş. kulüplerine UEFA Lisansı,
TFF 1 . Lig'den Altınordu A.Ş., TFF 2. Lig'den Etimesgut Belediyespor, Hacettepe Spor, Kırklarelispor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.
Kulüp Lisans Kurulu'nun bu toplantısında, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın ilgili maddesi uyarınca da Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili kalan 48 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre vermişti.
Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarında; Süper Lig'den Sivasspor, GFK Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.; TFF 1.Lig'den Adana Demirspor, Fatih Karagümrük A.Ş., Hatayspor, Keçiörengücü Spor, Ümraniye Spor; TFF 2.Lig'den Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Başkent Akademi Spor Yatırımları A.Ş., Gümüşhane Spor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Kastamonuspor 1966, 1922 Konyaspor, Manisa Futbol Yatırımları A.Ş., Samsunspor A.Ş., Sarıyer Spor ve Tuzla Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.
Aynı toplantıda Kurul, kalan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XIV tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre vermişti.
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