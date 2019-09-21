Trabzonspor'un derdi çok!

Yük aynı oyunculara bindi. Mental yorgunluk baş gösterdi. Trabzonspor yeni transferlerden de katkı elde edemedi... Hal böyle olunca Trabzonspor, ligde ve Avrupa'da üst üste puanlar kaybetti. Taraftarını kahretti.

Son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Trabzonspor'da puan kayıplarının başlıca nedeni sakatlıklar gibi gözükse de yeni transferlerin formsuzluğu süreçteki en önemli etken. Mikel, Sturridge, Sörloth, Campi ve Avdijaj gibi büyük beklenti içerisinde olunan oyuncular beklenilenin çok uzağında kalıyor. Ligde 4 haftada 6 puan kaybeden Fırtına, Avrupa Ligi'ne de Getafe yenilgisiyle başladı.



TAKIM BÜTÜNLÜĞÜ HENÜZ OTURMADI

Geçtiğimiz sezon bir anda tüm ülkenin sevgilisi ve şampiyonluğun en ciddi favorisi haline gelmesinde en önemli etken olan takım bütünlüğü yeni sezonda oturmadı. Yusuf Yazıcı ve Rodallega'nın gidişi sonrası Trabzonspor'un oyun kimliği bambaşka bir yapıya büründü.





DESTEK KARAMAN'I AĞLATTI

Trabzonspor Getafe maçı sonrası dün sabah saatlerinde şehre vardı. Bordo-Mavili taraftarlar Teknik Direktör Ünal Karaman'a havalimanında pankartlarla sevgi göstersinde bulundu. Karaman gözyaşlarını tutamadı.



NWAKAEME HENÜZ SİFTAH YAPAMADI

Trabzon'da yaşanan sakatlıklar hucüm bölgesini vurdu. Geçtiğimiz sezon 11 gol ve 10 asistle oynayarak skora en çok katkı veren isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme bu sezon ise oynadığı 9 resmi müsabakada skora katkı yapamadı.



UĞURCAN ÇAKIR 2025'E KADAR UZATTI

Trabzonspor 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır ile 2025 yılına kadar sözleşme yeniledi. Dev kulüplerin radarına giren Uğurcan'ın yıllık 3 milyon 500 bin TL alacağı açıklandı.