Göztepe, Konyaspor'u 1-0 yendi
Süper Lig 5. hafta açılış maçında Göztepe ile Konyaspor takımları karşı karşıya geldi. Göztepe, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Göztepe, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
GÖZTEPE: 0 - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: 0 (İLK YARI)
Karşılaşmanın 2. dakikasında Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Mossoro ile topa hareketlenen Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
5. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Poko'nun şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
12. dakikada kaleci Serkan Kırıntılı'nın kısa düşen pasında topu alan Jerome, meşin yuvarlağı Mossoro'ya aktardı. Mossoro'nun kaleye göndermek istediği top savunma oyuncularından Serdar Gürler'e kadar geldi, bu oyuncunun şutunda Ali Turan son anda meşin yuvarlağı kornere attı.
17. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Serdar Gürler'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı.
36. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Soner Aydoğdu'nun tamamlamak istediği topu kaleci Serkan Kırıntılı yerinde müdahaleyle önledi.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.
GÖZTEPE: 1 - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: 0 (İKİNCİ YARI)
Müsabakanın 49. dakikasında orta alanda Marko Jevtovic'e yaptığı faulun ardından Göztepeli Andre Poko sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Özgür Yankaya Poko'ya direkt kırmızı kart gösterdi.
66. dakikada ceza sahası dışı sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda top üstten dışarı çıktı.
74. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruş sırasında ceza alanı içinde Anicic'in Halil Akbunar'a müdahalesinin ardından hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. 76. dakikada atışı kullanan Alpaslan Öztürk, topu filelere gönderdi: 1-0.
87. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic'in şutunda top kaleci Beto'da kaldı.
Müsabaka, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler (Dk. 81 Reis), Poko, Soner Aydoğdu, Napoleoni (Dk. 54 Castro), Mossoro, Jerome (Dk. 74 Halil Akbunar)
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic (Dk. 71 Mücahit Can Akçay), Ali Turan (Dk. 86 Daci), Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic (Dk. 62 Hadziahmetovic), Jonsson, Miya, Milosevic, Bajic
Gol: Dk. 76 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan) (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 50 Poko (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 73 Miya, Dk. 74 Hadziahmetovic, Dk. 75 Anicic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+1 Beto (Göztepe)
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