S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar listesi futbol severler tarafından araştırılıyor. Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar nelerdir? Siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçını şifresiz izlemek istiyor. İşte Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun yanıtı!
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar hangileri? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Saat 22:00'de başlayacak karşılaşmada Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar listesi!
BRATISLAVA – BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
22:00'de başlayacak Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi K Grubu karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı yayınla izlenebilecek. Karşılaşmayı şifresiz yayınlayan bir kanal bulunmuyor.
Aşağıda bulunan canlı anlatım linkine tıklayarak maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.
S.BRATISLAVA – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
SLOVAN BRATİSLAVA - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Slovan Bratislava: Greif, Holman, Bozhikov, Abena, De Marco, Holman, de Kamps, Ibrahim, Rharsalla, Sporar, Drazic
Beşiktaş: Karius, Douglas, Victor Ruiz, Vida, Rebocho, Elneny, Dorukhan, Adem Ljajic, Diaby, N'Koudou, Umut Nayir
SLOVAN BRATISLAVA'NIN YENİ STADINDAKİ BAŞARISI
Slovan Bratislava'da yeni stat etkisinin dışında yeni teknik direktör faktörü de kendini hissettirdi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde FK Sutjeska'ya elendikten sonra şampiyon teknik adamı Martin Sevela'yı kovan Slovak ekibi takımı ülke futbolunun en önemli figürlerinden olup, eski bir bir milli takım teknik direktörü Jan Kozak'ın oğlunu takımın başına getirdikten sonra çıkış gösterdi.
Babası gibi adı ve soyadı Jan Kozak olan genç çalıştırıcı geçici olarak göreve getirilip, sonradan asıl teknik direktör görevine eriştiği Slovan Bratislava'da 13 maça çıkıp, 10 galibiyet - 1 beraberlik - 2 mağlubiyet yaşadı. Onunla beraber iç sahada ise 7 maçında 6'sında kazanıp, sadece ligde Zilina maçında 1-1'lik skorla puan kaybettiler.
ABDULLAH AVCI'NIN BASIN TOPLANTISINDAN NOTLAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında müsabakayla ilgili olarak, "Beşiktaş'ın devamlı alışkın olduğu, benim için de son 5 senedir Şampiyonlar Ligi playoff'u, bazen grup, bazen grup öncesinde burada olmak gelişim açısından önemli diye düşünüyorum. Son 5-6 seneye baktığımızda Beşiktaş, UEFA'da ülke puanını en üst seviyeye çıkaran işlere imza attı. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncu grubumuz odaklandı. Çalıştık ve rakiple ilgili analizleri sunduk, pratiklerini yaptık. Umuyorum bunun karşılığını sahada alırız." ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA 217. MÜCADELE
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 308 gol gördü.
Beşiktaş, Slovan Bratislava mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 115. kez sahada yer alacak.
Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 114 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 39 mağlubiyet gördü.
Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 182 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 139 gol gördü.
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