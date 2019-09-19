Beşiktaş’ta Elneny korkusu
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Beşiktaş yönetimi Gazişehir maçında kırmızı kart gören Elneny'nin 2’den fazla maç ceza almasından endişeli. Gazişehir maçında Kayode'nin dirseğine tekme ile cevap verdiği için oyundan atılan Elneny'nin başının dertte olduğu bildirildi. Mısırlı oyuncunun 2'den fazla maç ceza almasından endişe ediliyor.Gazişehir maçında Kayode'nin dirseğine tekme ile cevap verdiği için oyundan atılan Elneny'nin başının dertte olduğu bildirildi. Mısırlı oyuncunun 2'den fazla maç ceza almasından endişe ediliyor.
ŞAZİYE ERDOĞAN ALTIN MADALYANIN SAHİBİ
Dünya Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Şaziye Erdoğan, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Şaziye şampiyonluk sonrası "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım." dedi.
MANCHESTER CİTY'DEN KAAN'A YAKIN MARKAJ
İngiliz devi Manchester City, aradığı stoperi buldu. Bu sezon Bundesliga ekibi F.Düsseldorf forması ile sezona çok iyi başlayan Milli yıldız Kaan Ayhan, City'nin radarına girdi. Alman takımının ligde oynadığı 4 maçta 353 dakika sahada kalan Kaan, performansıyla göz doldurdu.
ATALANTA BAŞKANINDAN SKRTEL İÇİN ŞOK SÖZLER
İtalyan ekibi Atalanta'nın Başkanı Antonio Percassi, sözleşmesini feshettikleri Martin Skrtel hakkında konuştu. Percassi, "Skrtel iyi bir çocuktu ama üzgündü. Ne kadar acı çektiği belliydi. Çünkü eşi buraya gelmek istemedi" dedi. Skrtel, sözleşmesi feshedildikten sonra transferin son günü Başakşehir ile anlaşmıştı.
İSTEDİĞİ OLMAYINCA GÖREVİNİ BIRAKTI
FFP kıskacında olan Paris Saint-Germain, büyük bir cezanın eşiğinden dönmüştü. PSG'nin yüksek bir ceza alması gerektiğini savunan Hukuk Profesörü Petros Mavroidis'in beklediği olmadı. Yaşanan gelişmelerden sonra Yunan Profesör istifa kararı aldı.
BB ERZURUMSPOR'DA ERKAN SÖZERİ DÖNEMİ
TFF 1. lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı. Tecrübeli hoca dün Mavi-Beyazlılar'la sözleşme imzaladı. Sözeri, sezona Giresunspor'da başlamış alınan kötü sonuçlar sonrası Karadeniz ekibinden ayrılmıştı.
TRABZON'U YENECEĞİZ! TEK DÜŞÜNCEMİZ BU
Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç, pazartesi günü karşılaşacakları Trabzonspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılınç, "Trabzonspor'u yeneceğimizi düşünüyorum. Tüm çalışmalarımızda buna yönelik. Aklımızdaki tek düşünce kazanmak" şeklinde konuştu.
OSMAN ÖZKÖYLÜ İLE 2 YILLIĞINA ANLAŞTILAR
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Özköylü, herkesin çok keyifle izleyeceği, oynadığı oyundan, aldığı sonuçlardan büyük mutluluk duyacağı bir Boluspor oluşturmak için Bolu'da olduklarının altını çizdi.
KAZANAMIYORSAK DA KAYBETMEYECEĞİZ!
Süper Lig'in 5. haftasında Gazişehir'i ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bütün planlarımız kazanmak için. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ FENER
Antalyaspor formasını giyen eski Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe ligdeki favorisini açıkladı. Faslı yıldız, "Birinci sıraya Fenerbahçe'yi koyarım" dedi.
F.BAHÇE-A.GÜCÜ MAÇI BİTİGEN'İN
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe'nin cumartesi günü Ülker Stadı'nda Ankaragücü ile oynayacağı maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak.
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