18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti

SPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
ERDOĞAN, NİHAT ÖZDEMİR'İ KABUL ETTİ

Başkan , () Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan ayrıca, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 'nu da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Başkan Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İletişim Başkanı , Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.



Erdoğan, Başkanı Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.


Başkan Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN, TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'İ KABUL ETTİ

Erdoğan ayrıca, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 'nu da kabul etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN