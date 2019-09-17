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17.09.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu |Video

Son dakika haberi: Kazakistan'ın başkent Nursultan'daki (Astana) şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı. Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı. Kayalp'in dünya şampiyonu olduğu anlarda minderden iner inmez Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak tebriklerini iletti. Milli gururumuz Rıza Kayaalp, Başkan Erdoğan'a şampiyonluğa nasıl ulaştığını anlattı ve teşekkür etti.

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