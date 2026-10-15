Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan E.K., yaklaşık bir yıldır devam eden bel, kalça ve bacak ağrıları nedeniyle farklı branşlarda tedavi gördü. Fizik tedavi ve dizine uygulanan enjeksiyonlardan sonuç alamayan hasta bel fıtığı ameliyatına hazırlanırken, şikayetlerinin asıl nedeni kardiyoloji muayenesinde ortaya çıktı.

Bel fıtığı ameliyatına hazırlanan hastanın ana damarının tamamen tıkalı olduğu ortaya çıktı. (Foto: İHA)

BEL FITIĞI SANDI, ANA DAMARI TIKALI ÇIKTI

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaman, uzun yıllar sigara kullanan hastanın kasık bölgesindeki nabızlarını elle kontrol etti. Nabızların çok zayıf olduğunu fark eden Yaman, karın bölgesindeki ana damarda tıkanıklık olabileceğinden şüphelendi.

Yapılan anjiyografide hastanın kalp damarlarında da tıkanıklık bulunduğu, ayrıca karın bölgesinde her iki bacağa kan taşıyan ana damarın yüzde 100 tıkalı olduğu belirlendi.

Prof. Dr. Yaman, hastanın bel, kalça ve diz ağrılarının asıl kaynağının bu tıkanıklık olduğunu söyledi.

AMELİYATSIZ YÖNTEMLE TEDAVİ EDİLDİ

Tıkanıklığın bulunduğu bölgenin görüntüleri üç boyutlu hale getirilerek hastaya özel bir yapay damar hazırlandı.

Prof. Dr. Yaman ve ekibi, açık cerrahiye gerek kalmadan kasıktan girerek graft stent adı verilen yapay damarı tıkalı bölgeye yerleştirdi. Böylece vücudun alt kısmına ve her iki bacağa kan akışı yeniden sağlandı.