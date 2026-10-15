Ameliyata hazırlanırken gerçeği öğrendi! Bir yıllık ağrılarından yarım saatte kurtuldu
Zonguldak'ta bir yıldır bel, kalça ve bacak ağrıları çeken hastanın bel fıtığı ameliyatına hazırlanırken ana damarının tamamen tıkalı olduğu ortaya çıktı. Açık ameliyata gerek kalmadan tedavi edilen hasta işlemden yarım saat sonra yürümeye başladı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan E.K., yaklaşık bir yıldır devam eden bel, kalça ve bacak ağrıları nedeniyle farklı branşlarda tedavi gördü. Fizik tedavi ve dizine uygulanan enjeksiyonlardan sonuç alamayan hasta bel fıtığı ameliyatına hazırlanırken, şikayetlerinin asıl nedeni kardiyoloji muayenesinde ortaya çıktı.
BEL FITIĞI SANDI, ANA DAMARI TIKALI ÇIKTI
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaman, uzun yıllar sigara kullanan hastanın kasık bölgesindeki nabızlarını elle kontrol etti. Nabızların çok zayıf olduğunu fark eden Yaman, karın bölgesindeki ana damarda tıkanıklık olabileceğinden şüphelendi.
Yapılan anjiyografide hastanın kalp damarlarında da tıkanıklık bulunduğu, ayrıca karın bölgesinde her iki bacağa kan taşıyan ana damarın yüzde 100 tıkalı olduğu belirlendi.
Prof. Dr. Yaman, hastanın bel, kalça ve diz ağrılarının asıl kaynağının bu tıkanıklık olduğunu söyledi.
AMELİYATSIZ YÖNTEMLE TEDAVİ EDİLDİ
Tıkanıklığın bulunduğu bölgenin görüntüleri üç boyutlu hale getirilerek hastaya özel bir yapay damar hazırlandı.
Prof. Dr. Yaman ve ekibi, açık cerrahiye gerek kalmadan kasıktan girerek graft stent adı verilen yapay damarı tıkalı bölgeye yerleştirdi. Böylece vücudun alt kısmına ve her iki bacağa kan akışı yeniden sağlandı.
BİR YILLIK ŞİKAYETLERİ YARIM SAATTE GEÇTİ
Hastanın işlemden kısa süre sonra yürümeye başladığını belirten Prof. Dr. Yaman, "Hasta işlemden yarım saat sonra normal hayatına döndü, yürüyüşlerine başladı. Şikayetleri de hemen geçti" dedi.
Yaman, hastanın bir yıldır yaşadığı şikayetlerin tedavinin ardından ortadan kalktığını ifade etti.
"BURADA YANLIŞ TANILAR YOK"
Hastanın daha önce bel fıtığı ve diz rahatsızlıklarına yönelik tedaviler gördüğünü anlatan Yaman, önceki değerlendirmelerin yanlış tanı olarak nitelendirilmemesi gerektiğini vurguladı.
Yaman, "Burada yanlış tanılar yok. Hastanın yaşı var, dolayısıyla yaşa bağlı eklem dejenerasyonu var, belinde problemler var. Şikayetler bunlara bağlanmış ve bunlara yönelik tedaviler yapılmış" ifadelerini kullandı.