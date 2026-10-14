Şiddetle öksürünce kalpten gidiyordu... Doktoru bile şaşırtan vaka! Milyonda bir görülüyor

Zonguldak'ta zatürre tedavisi gören 52 yaşındaki kadının şiddetli öksürük nöbeti sonucu sağ ana kalp damarı yırtıldı. Kalp krizi geçiren kadın, acil anjiyoda damarına stent takılmasıyla sağlığına kavuştu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan ve bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan 52 yaşındaki kadın hasta, zatürre tedavisi gördüğü sırada şiddetli öksürük nöbeti geçirdi.

Öksürük sırasında göğsünde ani ve şiddetli bir ağrı hisseden hasta, durumunun kötüleşmesi üzerine acil servise başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen hasta, acilen anjiyoya alındı. Tetkiklerde hastanın sağ ana koroner arterinde (RCA) öksürüğün oluşturduğu yüksek göğüs içi basınca bağlı olarak "spontan diseksiyon" (kendiliğinden yırtılma) meydana geldiği tespit edildi.

Tıp literatüründe nadir rastlanan ve hayati risk taşıyan yırtık, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaman ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı müdahaleyle damar içerisine stent yerleştirilerek kapatıldı. Sağlığına kavuşan hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"MİLYONDA BİR GÖRÜLEBİLECEK BİR DURUM" Müdahaleyi gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Yaman, hastanın kalp damar tıkanıklığı açısından hiçbir risk faktörü taşımadığını söyledi.

Hastanın zatürre muayenesi sırasında şiddetli bir öksürük atağı yaşadığını aktaran Yaman, süreci şöyle anlattı: "Hastamız, muayene esnasında hekime 'Sanki şuramda bir şey kopuyor' diyerek ağrısını tarif etmiş. Saatler içinde göğüs ağrısının şiddetlenmesi üzerine tarafımıza başvurdu. Kalp krizi bulguları üzerine acil anjiyoya aldık. Diğer damarları tamamen sağlıklıydı ancak sağ ana koroner arterinde damar sertliğine bağlı olmayan, kendiliğinden gelişen büyük bir yırtık gördük. Bu durum genellikle trafik kazası veya göğse darbe gibi travmalarda görülür. Ancak şiddetli öksürük veya ileri derece zorlayıcı durumlarda göğüs içi basıncın artmasıyla da tetiklenebiliyor. Öksürüğe bağlı kalp damarı yırtılması tıp literatüründe milyonda bir rastlanabilecek, çok nadir bir tablodur. Hızlıca stent uygulayarak yırtığı kapattık."