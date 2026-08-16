SMA için yeni çalışma! Bakan Memişoğlu: Sonuçları açıklayacağız

"İSTANBUL'DA SON 24 YILDA 79 TANE BÜYÜK HASTANE YAPILDI"

Türkiye genelinde ve İstanbul'da yapılan hastane yatırımlarına yönelik bilgi veren Bakan Memişoğlu, "İstanbul'da son 24 yılda 79 tane büyük hastane yapılmış. Sadece Covid-19 pandemisi döneminde 28 hastane yapılmış. Türkiye genelinde 27 tane şehir hastanesi yaptık. Şu anda İstanbul'da bin 453 yataklı Fatih Sultan Mehmet Hastanesini yapıyoruz" dedi. Memişoğlu'nun konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Sancaktepe'de 4 bin yataklı şehir hastanesini inşallah 2027'nin ikinci yarısında hizmete sunacağız. Haydarpaşa'nın kampüsüne başladık. Bakırköy Sadi Konuk Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin projelendirmesine başladık. Süreyyapaşa'nın projelendirmesini bitirdik. Finansını bulmaya çalışıyoruz ama yatak kapasitesi konumuzun üstünde çok sorunumuz yok. Esenyurt'ta inşallah bir yatak planlaması yapıyoruz. Beykoz'un hastanesini 2027'de bitirme hedefindeyiz, Bayrampaşa keza öyle. Bir de Avcılar var. Bunları İstanbul'a yatırım olarak yapacağız."

"TÜRKİYE'DE YERLİ AŞI VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ÜRETECEĞİZ"

Türkiye'nin şu an 13 adet yerli aşısı olduğunu belirten Memişoğlu, "Yerli aşıyla ilgili çağrı yaptık. 8 tane yerli aşının üretimi için planlamalarımızı yaptık. İnşallah en az 6 tanesiyle birkaç hafta içinde sözleşme yapıp yerli aşı üretimini Türkiye'de kendimiz yapacağız. Hatta sadece dolum değil, 'master cell' dediğimiz esas hücreyi de alarak yapacağız. Yani biz kendimiz yapacağız her şeyi" şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, "Hepatit A'yı biz kendimiz dolum yapıyoruz. Diğerlerini de çok yakında açıklayacağız. Çağrılarını yaptık. 8 tanesini yaptık ama 6 tanesinin anlaşmasını hazır hale getiriyoruz. Onlarla ilgili çalışma yaptık, hazır üretime geldik. 2 tane ultrason sözleşmesi yaptık. 2 firma yurt dışından teknolojisiyle beraber getirecekler. 2 sene içinde yüzde 70'in üzerinde yerli ultrasonumuzu üreteceğiz. Bunun sözleşmesini de yaptık. Şimdi Hacettepe ve Teknopark'ta üretimini yapıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda 2 tane fabrikasının temelini atacağız. Böylece Türkiye kendi ultrasonunu da yapacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sağlık sektörünün gelişmesi için her türlü fikir ve çalışmadan yararlandıklarını vurgulayan Memişoğlu, "uretensaglik.gov.tr diye bir şey var. Burada fikirden ürüne bir sistem kurduk. Sizin herhangi bir fikriniz varsa, sağlıkla ilgili bir çalışmanız veya görüşünüz varsa oraya gidip başvurabiliyorsunuz. Türkiye üretecek. Ve bu üretim içinde devlet olarak biz kesinlikle kararlıyız. Cihazını da üreteceğiz. İlacını da üreteceğiz. Türkiye bu bölgenin sadece değil, dünyanın sağlıkla ilgili merkez noktalarından bir tanesi olacak" dedi.