SMA için yeni çalışma! Bakan Memişoğlu: Sonuçları açıklayacağız
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, SMA hastalarına yönelik yürütülen çalışmanın ayrıntılarını açıkladı. Yurt dışında uygulanan ve bağış kampanyalarıyla gündeme gelen ilaç tedavilerinin sonuçlarını bilimsel olarak incelediklerini belirten Memişoğlu, elde edilen verilerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) İstanbul Şubesinde sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sisteminin ülkenin gurur kaynaklarından biri olduğunu, özellikle son 25 yılda Türkiye'de sağlık alanında büyük bir gelişim süreci yaşandığını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın insan odaklı sağlık hizmeti sunulması için her türlü iradeyi göstererek destek verdiğini aktaran Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin iyi sunulmasında nitelikli sağlık çalışanlarının önemli olduğunu kaydetti.
"İSTANBUL'DA SON 24 YILDA 79 TANE BÜYÜK HASTANE YAPILDI"
Türkiye genelinde ve İstanbul'da yapılan hastane yatırımlarına yönelik bilgi veren Bakan Memişoğlu, "İstanbul'da son 24 yılda 79 tane büyük hastane yapılmış. Sadece Covid-19 pandemisi döneminde 28 hastane yapılmış. Türkiye genelinde 27 tane şehir hastanesi yaptık. Şu anda İstanbul'da bin 453 yataklı Fatih Sultan Mehmet Hastanesini yapıyoruz" dedi. Memişoğlu'nun konuşmasında şu ifadeler yer aldı:
"Sancaktepe'de 4 bin yataklı şehir hastanesini inşallah 2027'nin ikinci yarısında hizmete sunacağız. Haydarpaşa'nın kampüsüne başladık. Bakırköy Sadi Konuk Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin projelendirmesine başladık. Süreyyapaşa'nın projelendirmesini bitirdik. Finansını bulmaya çalışıyoruz ama yatak kapasitesi konumuzun üstünde çok sorunumuz yok. Esenyurt'ta inşallah bir yatak planlaması yapıyoruz. Beykoz'un hastanesini 2027'de bitirme hedefindeyiz, Bayrampaşa keza öyle. Bir de Avcılar var. Bunları İstanbul'a yatırım olarak yapacağız."
"TÜRKİYE'DE YERLİ AŞI VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ÜRETECEĞİZ"
Türkiye'nin şu an 13 adet yerli aşısı olduğunu belirten Memişoğlu, "Yerli aşıyla ilgili çağrı yaptık. 8 tane yerli aşının üretimi için planlamalarımızı yaptık. İnşallah en az 6 tanesiyle birkaç hafta içinde sözleşme yapıp yerli aşı üretimini Türkiye'de kendimiz yapacağız. Hatta sadece dolum değil, 'master cell' dediğimiz esas hücreyi de alarak yapacağız. Yani biz kendimiz yapacağız her şeyi" şeklinde konuştu.
Bakan Memişoğlu, "Hepatit A'yı biz kendimiz dolum yapıyoruz. Diğerlerini de çok yakında açıklayacağız. Çağrılarını yaptık. 8 tanesini yaptık ama 6 tanesinin anlaşmasını hazır hale getiriyoruz. Onlarla ilgili çalışma yaptık, hazır üretime geldik. 2 tane ultrason sözleşmesi yaptık. 2 firma yurt dışından teknolojisiyle beraber getirecekler. 2 sene içinde yüzde 70'in üzerinde yerli ultrasonumuzu üreteceğiz. Bunun sözleşmesini de yaptık. Şimdi Hacettepe ve Teknopark'ta üretimini yapıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda 2 tane fabrikasının temelini atacağız. Böylece Türkiye kendi ultrasonunu da yapacak" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de sağlık sektörünün gelişmesi için her türlü fikir ve çalışmadan yararlandıklarını vurgulayan Memişoğlu, "uretensaglik.gov.tr diye bir şey var. Burada fikirden ürüne bir sistem kurduk. Sizin herhangi bir fikriniz varsa, sağlıkla ilgili bir çalışmanız veya görüşünüz varsa oraya gidip başvurabiliyorsunuz. Türkiye üretecek. Ve bu üretim içinde devlet olarak biz kesinlikle kararlıyız. Cihazını da üreteceğiz. İlacını da üreteceğiz. Türkiye bu bölgenin sadece değil, dünyanın sağlıkla ilgili merkez noktalarından bir tanesi olacak" dedi.
"SMA İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA DA YAPIYORUZ"
Ebola virüsüne dair soruyu cevaplandıran Bakan Memişoğlu, "Ebola bizim tarafta yok. O Afrika tarafında var. Halk sağlığı ile takip ediyoruz. Anormal bir durum olmadığını net söyleyeyim bizim açımızdan. Afrika'da var. Bu konuda bizim bütün planlarımızı, koruyucu tedbirlerimizi almış durumdayız, bir sıkıntı yok bizim açımızdan. Şu anda Türkiye'de öyle bir sorun yok" diye konuştu.
SMA hastalarına yönelik yürütülen çalışmayla ilgili de bilgi veren Bakan Memişoğlu, "SMA ile ilgili bir çalışma da yapıyoruz. SMA ile bağış toplayıp yurt dışında iyi olacağını deyip insanlara vaatte bulunup da bu vaadinin sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. SMA ilacını bağış alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi, iyileşmedi mi? Bilimsel olarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, USHAŞ Genel Müdürü Serdar Şenol ve İstanbul'da görev yapan çok sayıda sağlık muhabiri de katıldı.