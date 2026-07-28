Bakan Memişoğlu hedefi açıkladı! Sağlıkta 10 yılda 50 milyar dolarlık ihracat vizyonu

Koruyucu sağlık hizmetlerini sağlık politikalarının merkezine aldıklarını vurgulayan Memişoğlu, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Sadece beş ayda Türkiye'de 2 bin 800 erken kanser teşhisi yaptık. Bir trafik kazasında 2 bin 800 kişinin öldüğünü düşünün, siz 2 bin 800 kişiyi erken teşhis sayesinde yaşatıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin sağlık alanındaki gelecek vizyonunu anlattı. Koruyucu sağlık hizmetlerinden yerli sağlık teknolojilerine, organ bağışından yapay zekâ destekli denetim sistemlerine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

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SİGARAYA SERT ÇIKIŞ: "BU ÜLKEMİZE GÖRÜNMEZ BİR SALDIRIDIR"

Tütün kullanımını Türkiye'nin en büyük sağlık tehditlerinden biri olarak nitelendiren Memişoğlu, 2025 yılında 8 milyar paket sigara satıldığını belirterek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Kişi başı 117 paket. Bu sizin mücadele edeceğiniz en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu asayişten bile tehlikeli durumda şu anda Türkiye'de ve bu ülkemize görünmez bir saldırıdır" diyen Bakan Memişoğlu, tütünle mücadelenin yalnızca sağlık teşkilatının değil, tüm kamu kurumlarının ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

YERLİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VURGUSU

Türkiye'nin sağlıkta sadece hizmet sunan değil, teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke olmayı hedeflediğini belirten Memişoğlu, Covid-19 döneminde yerli solunum cihazının 45 günde seri üretime geçirildiğini hatırlattı. Kamu hastanelerinde ASELSAN tarafından geliştirilen yerli mobil röntgen cihazlarının kullanıldığını ifade eden Memişoğlu, yerli kalp-akciğer makinesi ve ultrason cihazı çalışmalarına da dikkat çekti.

Aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Memişoğlu, "Birkaç sene içinde aşılarımızı kendimiz üreteceğiz" dedi.