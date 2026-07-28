Bakan Memişoğlu hedefi açıkladı! Sağlıkta 10 yılda 50 milyar dolarlık ihracat vizyonu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin sağlıkta yeni yol haritasını açıkladı. Koruyucu sağlık hizmetlerinden yerli teknolojiye, yapay zekâ destekli denetimden sağlık ihracatına kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar veren Memişoğlu, "Sağlık sektörünün Türkiye'nin gelir kapılarından bir tanesi olmasını sağlamayı; 5 yılda 10 milyar dolar, 10 yılda 50 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz" diyerek iddialı hedefi duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin sağlık alanındaki gelecek vizyonunu anlattı. Koruyucu sağlık hizmetlerinden yerli sağlık teknolojilerine, organ bağışından yapay zekâ destekli denetim sistemlerine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.
"2 BİN 800 KİŞİ ERKEN TEŞHİSLE HAYATA TUTUNDU"
Koruyucu sağlık hizmetlerini sağlık politikalarının merkezine aldıklarını vurgulayan Memişoğlu, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Sadece beş ayda Türkiye'de 2 bin 800 erken kanser teşhisi yaptık. Bir trafik kazasında 2 bin 800 kişinin öldüğünü düşünün, siz 2 bin 800 kişiyi erken teşhis sayesinde yaşatıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
SİGARAYA SERT ÇIKIŞ: "BU ÜLKEMİZE GÖRÜNMEZ BİR SALDIRIDIR"
Tütün kullanımını Türkiye'nin en büyük sağlık tehditlerinden biri olarak nitelendiren Memişoğlu, 2025 yılında 8 milyar paket sigara satıldığını belirterek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"Kişi başı 117 paket. Bu sizin mücadele edeceğiniz en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu asayişten bile tehlikeli durumda şu anda Türkiye'de ve bu ülkemize görünmez bir saldırıdır" diyen Bakan Memişoğlu, tütünle mücadelenin yalnızca sağlık teşkilatının değil, tüm kamu kurumlarının ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.
YERLİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VURGUSU
Türkiye'nin sağlıkta sadece hizmet sunan değil, teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke olmayı hedeflediğini belirten Memişoğlu, Covid-19 döneminde yerli solunum cihazının 45 günde seri üretime geçirildiğini hatırlattı. Kamu hastanelerinde ASELSAN tarafından geliştirilen yerli mobil röntgen cihazlarının kullanıldığını ifade eden Memişoğlu, yerli kalp-akciğer makinesi ve ultrason cihazı çalışmalarına da dikkat çekti.
Aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Memişoğlu, "Birkaç sene içinde aşılarımızı kendimiz üreteceğiz" dedi.
ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Elektronik organ bağışı sisteminde yapılan düzenlemeleri de anlatan Memişoğlu, vatandaşlara e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunmaları çağrısında bulundu. Yeni sistemde kişilerin beyanlarının esas alınacağını belirten Bakan, bunun organ bağışı süreçlerini hızlandıracağını söyledi.
50 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİ DUYURDU
Türkiye'nin sağlık alanındaki uzun vadeli vizyonunu paylaşan Memişoğlu, sağlık sektörünü ekonominin lokomotif alanlarından biri haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Özellikle sağlık sektörünün Türkiye'nin gelir kapılarından bir tanesi olmasını sağlamayı; 5 yılda 10 milyar dolar, 10 yılda 50 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi.
YAPAY ZEKÂ VE "ESENLİK MEVZUATI" DÖNEMİ
Memişoğlu, hazırlanan "Esenlik Mevzuatı" ile oteller gibi yaşam alanlarında sağlıklı bireylere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulmasının önünün açılacağını söyledi. Ayrıca Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) ile yapay zekâ destekli denetim mekanizmalarının devreye alındığını belirterek sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmayı ve kaynakların daha etkin kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.