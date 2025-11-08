Enerji içecekleri ölüm saçıyor

İzmir'de enerji içeceğiyle birlikte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisinin ölümü, enerji içeceklerinin sağlığa olumsuz etkilerini yeniden gündeme getirdi.

"Neyle içildiği önemli değil, hiç içilmemesi gerekiyor"

İzmir Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Doksöz, enerji içeceklerinin yüksek kafein, yoğun şeker ve uyarıcı maddeler içerdiğine dikkat çekerek, bu ürünlerin kalp ve damar sistemi üzerinde belirgin olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi. Doksöz, "Enerji içecekleri özellikle yüksek kafein ve şeker oranı nedeniyle kalp ritmi ve tansiyon üzerinde ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Neyle içildiğinden ziyade, aslında hiç tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarı yapmak gerekiyor" dedi.

Alkolle birlikte alınması tehlikeyi katlıyor

Enerji içeceklerinin özellikle alkolle karıştırıldığında riskin daha da arttığını vurgulayan Doksöz, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji içecekleri alkolle birlikte tüketildiğinde alkolün yatıştırıcı etkisi kafein tarafından maskeleniyor. Bu da kişinin ne kadar alkol aldığını fark etmemesine, aşırı alım ve ritim bozukluklarıyla birlikte ani kalp durmasına kadar giden ciddi sonuçlara yol açabiliyor." Doksöz, kişinin bilmediği bir kalp hastalığı varsa bu durumun ölümcül hale gelebileceğini de belirtti.

Kısa vadede çarpıntı, uzun vadede diyabet ve obezite

Doç. Dr. Önder Doksöz, enerji içeceklerinin etkilerini kısa ve uzun vadeli olarak ikiye ayırdı. Kısa vadede: Kalp çarpıntısı, ritim bozukluğu, tansiyon yükselmesi ve kalp atışlarında düzensizlik. Uzun vadede: Yüksek şeker ve kafein nedeniyle obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet ve kalp-damar bozuklukları. Doksöz, "Enerji içecekleri kalbin oksijen ihtiyacını artırarak damar yapısında bozulmaya neden olabilir, bu da ani kalp durmasına kadar ilerleyebilir" uyarısında bulundu.

"12-18 yaş arasına kesinlikle tüketilmemeli"

Amerikan Pediatri Akademisi ve Türk Pediatri Kurumu'nun da enerji içeceklerinin 12-18 yaş arası çocuklar ve ergenler tarafından kesinlikle tüketilmemesi gerektiği yönünde görüş birliği bulunduğunu hatırlatan Doksöz, "Özellikle spor yapan, vücut geliştirmeye başlayan gençlerde ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliği ve ani ölümler görülebiliyor. Bu nedenle çocuk ve gençlerin bu içeceklerden tamamen uzak durması gerekiyor" dedi.

"Masum bir içecek değil, ölümcül sonuçlar doğurabilir"

Enerji içeceklerinin yalnızca alkolle değil, su veya meyve suyu gibi içeceklerle karıştırıldığında bile zararlı olduğuna dikkat çeken Doksöz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Enerji içecekleri hiçbir şekilde masum değildir. İçeriğindeki kafein miktarı değişmez; vücuda alınan uyarıcı yük aynı kalır. Kimde, hangi dozda ve ne zaman yan etki yapacağını bilemediğimiz için genel olarak hiç içilmemesini tavsiye ediyoruz."

Örneğiyle açıkladı

Öte yandan Doç. Dr. Önder Doksöz, geçtiğimiz aylarda enerji içeceği tükettikten sonra basketbol antrenmanına katılan ve daha sonrasında da çarpıntı şikayetiyle acil serviste tedaviye alınan hastasından örnek verdi. Hastanın kalp çarpıntı seviyesinin normalin 5 katına çıktığını ve bunun enerji içeceği sebebiyle gerçekleştiğini söyleyen Doç. Dr. Doksöz, ilaç tedavisiyle hastanın kalp atışını normale çevirebildiklerini vurguladı.