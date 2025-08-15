B12 eksikliğini bitiren besinler!

B12 vitamini, vücutta neredeyse hiç depolanmayan bir vitamin olarak bilinir. Bu nedenle, günlük olarak tükettiğimiz gıdalardan bu vitamini almamız sağlığımız açısından büyük önem taşır.

Sinir sistemi sağlığımız, kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve DNA senztezi gibi hayati süreçlerde rol oynayan B12 vitamini, eksikliği halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Eğer sizler de gün içerisinde sürekli halsiz, unutkan, sinirli ve hatta depresif hissediyorsanız, sebebi B12 vitamin değerlerinizde saklı olabilir.

B12 VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Karaciğer ve dalak gibi sakatatlar haftada iki kez tüketilmelidir. Kuzu karaciğeri ve böbreği, en yüksek B12 seviyesine sahip sakatatlardandır. 100 gram kuzu karaciğeri, günlük ihtiyacın 13 katını sağlarken, dana karaciğeri yalnızca 3 katını sağlar.

Somon, yüksek protein ve B12 vitamini içeriğiyle dikkat çeker. 100 gram ızgara somon, günlük B12 ihtiyacının 5 katını sağlar.

Günlük olarak haşlanmış yumurta tüketimi, B12 vitamininin yanı sıra E ve D vitaminlerini de sağlar.