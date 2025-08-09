Bu çekirdekleri asla yutmayın: Siyanür etkisi yapabilir

Özellikle amigdalin adlı bileşiği içeren kayısı, elma, erik, şeftali ve vişne çekirdekleri, sindirim sırasında vücutta siyanüre dönüşerek zehirlenmelere yol açabiliyor.

Kayısı çekirdeği, en yüksek amigdalin miktarına sahip olmasıyla tehlike yaratıyor. Bu çekirdeğin fazla tüketimi baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve hatta solunum yetmezliği gibi ağır sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Çocukların yanlışlıkla yutması durumunda ise hayati risk söz konusu oluyor.

Elma çekirdekleri daha düşük miktarda amigdalin barındırsa da, çok sayıda yutulduğunda benzer toksik etkiler görülebiliyor. Erik, şeftali ve vişne gibi taş çekirdekli meyvelerin sert kabukları kırıldığında içlerindeki zehirli bileşikler ortaya çıkıyor ve çiğnendiğinde hızla kana karışarak siyanür zehirlenmesine neden olabiliyor.

Öte yandan zeytin çekirdeği toksik madde içermese de sert yapısı nedeniyle özellikle küçük çocuklarda boğulma ve bağırsak tıkanıklığı riskine yol açıyor. Bu nedenle çekirdeklerin tüketim sırasında mutlaka çıkarılması öneriliyor.

Uzmanlar, meyve tüketirken çekirdeklerin mutlaka ayrılmasının ve özellikle çocukların çekirdekleri yutmasının engellenmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Hafif zehirlenme durumlarında mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik görülürken, ağır vakalarda solunum yetmezliği, bilinç kaybı ve ölüm riski artıyor.

Sağlıklı beslenme adına tüketilen meyvelerin çekirdeklerine dikkat etmek, beklenmedik sağlık sorunlarının önüne geçmek için kritik bir önlem olarak öne çıkıyor.