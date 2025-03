Karar Resmi Gazete’de! 420 bin çalışana yeni istihdam alanı: Sağlık meslek mensupları Sağlık Meslek Hizmet Birimi açabilecek

(Foto: AA)

YETKİ DIŞINDA HERHANGİ BİR TIBBİ UYGULAMA YAPILMAYACAK

Sağlık meslek hizmet birimlerinde yalnızca meslek yetkisi kapsamında hizmet verilecek. Hekim tarafından tanı konulmuş hastalara tedavi planı veya reçete doğrultusunda hizmet sunulacak. Yetki dışında herhangi bir tıbbi uygulama yapılmayacak. Sağlık meslek hizmet birimlerinde ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün veya gıda takviyesi satışı yapılmayacak.

İLGİLİ BRANŞLARDA YOĞUNLUK VE BEKLEME SÜRELERİ AZALACAK

Sağlık meslek hizmet birimlerinin açılmasıyla sağlık hizmetleri yalnızca hastanelerle sınırlı kalmayacak, toplum temelli ve bireye yönelik olarak genişletilmiş olacak, sağlık hizmetini kamu kuruluşları haricinde özel olarak almak isteyen kişilerin talepleri karşılanmış olacak. Ayrıca yeni açılacak bu birimlerin ilgili branşlarda sağlık kurumlarındaki yoğunluğun ve hasta bekleme sürelerinin azalmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

HASTA HAKLARI VE DENETİM MEKANİZMASI GÜVENCE ALTINDA

Yönetmelik ile belirlenen standartlara göre her sağlık meslek hizmet birimi gerekli donanımlara sahip olacak, verilen hizmetler kayıt altına alınacak, sağlık meslek mensupları her işlem öncesinde hastaları bilgilendirmek ve onay almak zorunda olacak. Hasta hakları korunacak; hizmetle ilgili talep, şikâyet ve öneri mekanizmaları açık ve ulaşılabilir olacak. Her sağlık meslek hizmet biriminde "T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184" ibaresini içeren entegre karekod uygulaması zorunlu olacak.

Yeni Yönetmelik'te belirtildiği üzere sağlık meslek hizmet biriminin tabelasında mutlaka "Özel Sağlık Meslek Hizmet Birimi" ibaresi bulunacak. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan bu birimler, denetlenebilir ve izlenebilir olacak. Özel olarak sunulan sağlık meslek hizmetleri Sağlık Bakanlığınca denetlenecek. Tıbbi endikasyon ve uygulamaların denetimi için Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden uzmanlardan oluşan en az üç kişilik denetim komisyonları oluşturulacak. Denetim komisyonları, uygulamaların mevzuata uygunluğunu değerlendirecek, sağlık meslek mensuplarının faaliyetlerini düzenli olarak inceleyecek.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: Göreve geldiğimiz günden bugüne tek bir gayemiz var. Attığımız her adımda taş üstüne taş koyarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme çabasındayız.

Bu maksatla kısa süre içinde; Gerek sağlık altyapımızı gerek sağlık hizmetlerimizi güçlendirecek birçok yönetmelik değişikliğini hayata geçirdik.

Sağlık hizmetlerimizin ve sağlık tesislerimizin niteliğini artıracak kapsamlı düzenlemeler yaptık.

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile;

9 sağlık meslek grubunda yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz.

Sağlık hizmetlerimizi daha yaygın ve erişilebilir hâle getirecek uygulamaları mümkün kılıyoruz.

Bizler, millete hizmetin boynumuzun borcu olduğuna inanıyor; bu mesuliyetin bilinciyle canla başla çalışıyoruz.

Yeni Yönetmelik'in ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.