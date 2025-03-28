Sağlık Bakanı’ndan kritik uyarı: Bağımlılıkla mücadele hepimizin görevi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum'da Yeşilay Şubesini ziyaret ederek bağımlılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yeşilay'ın toplum sağlığına katkısını övgüyle anlatan Memişoğlu, sigara, madde ve internet bağımlılığına karşı topyekûn bir mücadelenin önemine dikkat çekti.

EBEVEYNLERE FARKINDALIK ÇAĞRISI

Bakan Memişoğlu, sigara içen ebeveynlere yönelik farkındalık çağrısında bulunarak, çocukların anne-babalarına sigarayı bırakmaları için telkinde bulunmasını önerdi. Ramazan ayının nefis kontrolü için bir fırsat olduğunu belirten Memişoğlu, sigara bağımlılarını bayrama kadar bırakmaya davet etti.

"ÇOCUKLARA VE GENÇLERE SESLENİYORUM"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum'daki Yeşilay ziyaretinde bağımlılıkla mücadelenin önemine değindi. Sosyal medya hesabından da yaptığı açıklamada Yeşilay'ın çabalarını takdir ettiğini belirten Bakan, "Çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz, onları bağımlılıktan korumak hepimizin sorumluluğudur." dedi. Madde, sigara ve internet bağımlılığıyla mücadelenin toplumsal bir bilinç gerektirdiğini vurgulayan Memişoğlu, "Özellikle çocuklara ve gençlere sesleniyorum; eğer anne-babanız sigara içiyorsa, onlara bunun sağlığa zararlarını hatırlatın." ifadelerini kullandı. 2024-2028 Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı'nın yürürlüğe girdiğini belirten Bakan, Ramazan ayının nefis terbiyesi için bir fırsat olduğunu ve sigara bağımlılarının bu süreçte bırakmaya karar vermeleri gerektiğini söyledi.