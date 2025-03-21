Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan net mesaj! ’Sağlık hizmet kalitesini daha da artıracağız’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri Valiliği ve kentteki bazı ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'AK Parti Vefa İftarı' programına katıldı. Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve daha önce görev yapmış milletvekili ve il başkanları ile partililer katıldı.

'SAĞLIK HİZMET KALİTESİNİ DAHA DA ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'nin sağlık alanında verdiği hizmetlerin önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünyada sağlık hizmetlerini en iyi veren ülkelerden bir tanesiyiz. Daha da iyi olmak için gece- gündüz çalışıyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında 43'üncü ilimizde değerlendirmeler yaptık. Kayseri, sağlıkta gerçekten çok eskiden beri başarılı hizmetler sunan Erciyes Üniversitesi gibi kültürü olan, geçmişi olan bir üniversiteye sahip. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanesinin hizmet sunduğu bir şehir. Sağlıkta hizmet kalitesini daha da çok artırmaya çalışıyoruz. Özellikle Kayseri'de üniversite hastanesinin yenileme aşaması var. İnşallah biz de Kayseri'ye çok yakın zamanda özellikle doğu bölgesinde İldem'de büyük bir hastaneyi kazandıracağız. Onun için de sağlık hizmetlerini özellikle Kayseri'nin o bölgesinde daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİR ARADA OLACAĞIZ'

Sağlığı üreten ve teknolojisini de ihraç eden bir ülke olmak adına çalışacaklarını da söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bugün dünyada maalesef baktığınız zaman insanları öldüren, katleden ve hiç acımasızsa birbirlerine öldürerek insanların vahşice birbirlerine katletmesini teşvik edip onlardan faydalanıp kendi hükümranlıklarını devam ettirmeye çalışan bir medeniyet hakimiyeti var. Cumhurbaşkanımızın BM'de dünya 5'ten büyüktür demesi esasında bir iddiadır. Bu iddia artık bu kötülük medeniyetinin hakim olduğu dünyanın değişmesi iddiasıdır. Bu kötülüğün, maalesef vahşetin, kapitalist düzenin artık değişmesi gerektiği iddiasıdır. İşte bizler daha çok çalışarak, daha çok birlikte hareket ederek, daha çok üreterek iyilik tarafı olarak, iyilik medeniyeti olarak bu kötülükle mücadele edip artık bu düzeni değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bu iddia o iddiadır. Bizler bir arada olacağız. Farklılıklarımız olsa da onları zenginlik haline getirip artık dünyada iyilik medeniyetinin, iyiliğin hakim olması gerektiğini söyleyip bunun da çabası için olması gerekiyor. Çünkü, kötülük kötülüğünü yapıyor. Önemli olan iyilik ne yapıyor? Bu soruyu sorduğumuz zaman bizler iyilik tarafı olarak bir araya gelip üretmemiz, çalışmamız ve güçlü olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu

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