Bayramda ani yemek yüklemesi sindirimi zorluyor

Ramazan ayında 16 saat süren açlığın ardından bayramda aşırı yemek tüketimi, sindirim sistemini zorlayabilir. Beslenme ve diyet uzmanları, bayram ziyaretlerinde porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

'AŞIRI YAĞLI VE AĞIR YİYECEKLERDEN KAÇINILMALI'

Metabolizmayı hızlandırmak ve sindirim sistemini rahatlatmak için az ve sık beslenme düzenine geri dönülmesi gerektiğini vurgulayan beslenme ve diyet uzmanı Berna Ertuğ, "Güne mutlaka kahvaltı ile başlamalı ardından öğle ve akşam yemeklerini dengeli şekilde tüketmeliyiz. Aşırı yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınmalı, dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz. Günlük beslenmemize protein kaynakları, sebzeler, süt ve süt ürünleri, tam tahıllı besinleri eklemeliyiz. Her öğüne salata ve lif içeriği yüksek besinler eklemek, sindirim sistemimizin rahatlamasına katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

SU TÜKETİMİ VE PORSİYON KONTROLÜ ŞART

Ramazan boyunca vücudun susuz kaldığını söyleyen diyetisyen Berna Ertuğ, "Günlük en az 2-3 litre su tüketmeye özen göstermeliyiz. Su tüketimini ihmal etmek, sindirim problemlerine ve metabolizmanın daha da yavaşlamasına neden olabilir. Et tüketirken ızgara, fırın veya haşlama yöntemlerini tercih edin. Bayram ziyaretlerinde porsiyon kontrolü yaparak tüketim dengesini sağlayın. Bayram boyunca aşırıya kaçılan besinleri dengelemek için günlük yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin" dedi.