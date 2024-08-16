’Maymun çiçeği virüsü Sakarya’da görüldü’ iddiası sonrası açıklama! İl Sağlık Müdürlüğü’nden yalanlama...

524 ÖLÜM YAŞANDI

Ghebreyesus, "Geçtiğimiz yıl bildirilen vaka sayısı önemli ölçüde arttı. Bu yıl şu ana kadar bildirilen vaka sayısı 14 binden fazla. Hastalıkla ilgili 524 ölüm yaşandı ve geçen yılın toplamını çoktan aştı." dedi.

Geçen hafta Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afrika'daki diğer ülkelerde M çiçeği vakalarındaki artışı değerlendirmek için Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında bir Acil Durum Komitesi toplayacağını duyurduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim." dedi.

Ghebreyesus, komitenin tavsiyesinin, Afrika Birliği'nin dün Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmesiyle uyumlu olduğunu da kaydetti.