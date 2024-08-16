'Maymun çiçeği virüsü Sakarya'da görüldü' iddiası sonrası açıklama! İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama...
Sakarya’da görüldüğü iddia edilen maymun çiçeği vakasına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Sakarya Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, habere konu olan Senegal uyruklu hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğunun belirlendiği kaydedilerek "Hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup iddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
"İSTİKRARLI OLARAK ARTIŞ YAŞANDI"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün (Mpox) Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında DSÖ tarafından düzenlenen Acil Durum Komitesi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği virüsüyle ilgili vakaların 10 yıldan uzun süredir bildirildiğini kaydeden Ghebreyesus, her yıl bildirilen vaka sayısında istikrarlı artışın yaşandığını kaydetti.
524 ÖLÜM YAŞANDI
Ghebreyesus, "Geçtiğimiz yıl bildirilen vaka sayısı önemli ölçüde arttı. Bu yıl şu ana kadar bildirilen vaka sayısı 14 binden fazla. Hastalıkla ilgili 524 ölüm yaşandı ve geçen yılın toplamını çoktan aştı." dedi.
Geçen hafta Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afrika'daki diğer ülkelerde M çiçeği vakalarındaki artışı değerlendirmek için Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında bir Acil Durum Komitesi toplayacağını duyurduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim." dedi.
Ghebreyesus, komitenin tavsiyesinin, Afrika Birliği'nin dün Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmesiyle uyumlu olduğunu da kaydetti.
HEM HAYVANLARDAN HEM İNSANLARDAN BULAŞIYOR
M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.
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