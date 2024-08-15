Aile hekimliklerinde yeni dönem! Sağlık Bakanı Memişoğlu detayları açıkladı: Hastanelere entegre olacak

O ALGI YANLIŞ



Şehir hastanelerine 'sağlığın fiziksel şaheserleri' diyorum. Şehir hastanelerini Türkiye'nin geleceği ile ilgili sağlık bilgisinin üretileceği, çalışmaların yapılabileceği, sadece hizmet alanında değil, Türkiye'nin medarıiftiharı olacak bilimin ve teknolojin de geliştirileceği alanlar olarak planlıyoruz. Şehir hastanelerinde yalnızca destek hizmetleri firmalar tarafından yönetiliyor. Özel sektörün gelişmesi kamunun ilerlemesine de destek sunuyor. Şehir hastanelerinde bazı değişikliklere ihtiyaç olabilir, ancak hastaneler konusunda kötü algı oluşturmak yanlış.

RİSKLERİ KALDIRMALIYIZ



Bugün bağımlılık ve kilo dediğimizde bunlar toplumun risklerinden en önemli iki tanesi ve hareketsizlik, beslenme bozuklukları ile doğurganlık oranlarının düşük olması esasında gelecekle ilgili en büyük risklerimiz. Bu riskleri toplumla beraber ortadan kaldırmamız gerekiyor, bu noktada sizin çok önemli bir etkiniz olacağını düşünüyorum.

Her yaştan insana koruyucu sağlığı anlatmayı ve uzun vadede toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Hareketsizlik, beslenme bozuklukları ile doğurganlık oranlarının düşük olması esasında gelecekle ilgili en büyük risklerimiz. Riskleri toplumla beraber ortadan kaldırmamız gerekiyor.