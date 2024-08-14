DSÖ’den Maymun çiçeği alarmı! Acil durum ilan edildi | Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor: 524 ölüm yaşandı

DSÖ'den Maymun çiçeği alarmı!



DSÖ, MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDENİYLE İKİ YIL İÇİNDE İKİNCİ KEZ KÜRESEL HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU İLAN ETTİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), harekete geçti. Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda'da da virüsün yayılması sonucu DSÖ, maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır" dedi.



Küresel halk sağlığı acil durumu, DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olarak biliniyor ve bir hastalığı kontrol altına almak için araştırma, finansman, uluslararası halk sağlığı önlemlerini ve işbirliğini hızlandırmayı amaçlıyor.