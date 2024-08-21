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Kahve tiryakileri dikkat! Bu saatlerde tüketirseniz...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 12:39
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Kahve tiryakileri dikkat! Bu saatlerde tüketirseniz...

Kahve, dünya çapında milyonlarca insan tarafından günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak tüketilmektedir. Birçok kişi için sabahın vazgeçilmezi olan bu içecek, sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle de ilgi görüyor. Uzmanlar ise kahve tüketirken dikkat edilmesi geren bazı noktalara dikkat çekiyor. İşte detaylar...

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