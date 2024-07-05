Osmanlı’da şifa niyetine içilirdi! Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Maden suyuna 1 kaşık...

Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan şifa niyetine içilen maden suyu-sirke karışımının sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Bu karışım, içerdiği doğal mineraller ve sirkenin sağlık üzerindeki etkileriyle vücudu destekleyici ve onarıcı özelliklere sahiptir.