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Osmanlı'da şifa niyetine içilirdi! Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Maden suyuna 1 kaşık...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 17:09
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Osmanlı’da şifa niyetine içilirdi! Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Maden suyuna 1 kaşık...

Maden suyu, doğal mineraller içeren ve genellikle karbonatlı bir su türüdür. Doğal olarak yer altından çıkan kaynak sularıdır. Tarihin eski dönemlerinden günümüze kadar uzanan bir şifa kaynağı olarak bilinen maden suyu-sirke karışımı ise özellikle Osmanlı döneminde sıkça tüketilmiştir. Peki maden suyu ve sirke neye iyi gelir? İşte detaylar...

Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan şifa niyetine içilen maden suyu-sirke karışımının sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Bu karışım, içerdiği doğal mineraller ve sirkenin sağlık üzerindeki etkileriyle vücudu destekleyici ve onarıcı özelliklere sahiptir.

HAFTADA 1 KEZ TÜKETİN!

1 maden suyuna 2 kaşık sirke ekleyerek haftada 1-2 kez içebilirsiniz.

Maden suyu mineral bakımından zengindir ve sindirimi kolaylaştırabilir. İçerdiği bikarbonat, mide asidini nötralize edebilir ve mide ekşimesi gibi sorunları hafifletebilir.

Sirke, özellikle elma sirkesi, sindirimi teşvik eden probiyotikler içerebilir ve mide asidini artırarak sindirimi destekleyebilir.

Maden suyu ve sirke karışımı vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. İçerdiği mineraller, hücre fonksiyonlarını destekler.

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