İbn-i Sina’dan asırlık tavsiye! Saçların beyazlamasını önleyen yöntem...

Beyaz saçlar genellikle genetik faktörlere, yaşlanma sürecine ve çeşitli dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar ve birçok kişi için estetik kaygıları beraberinde getirebilir. Bu durumu çözmek için saç boyası kullanımı oldukça yaygındır. Ancak saç boyalarının uzun süreli ve sık kullanımı, bazı olumsuz etkilere yol açabilir.