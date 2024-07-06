Uzmanı uyardı: Gözlerinizi klimadan koruyun

Yazın keyfini kesintisiz sürdürebilmek için bazı öneriler sunan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilay Akagün, gözlerde hissedilen herhangi bir rahatsızlık halinde vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmanın, potansiyel sorunları başlamadan önlemenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

Yaz aylarında sıkça karşılaşılan göz hastalıkları hakkında önemli bilgiler veren Dr. Akagün havuz ve deniz suyu ile temas nedeniyle mikropların yayılmasının kolaylaştığını ve bu durumda da enfeksiyöz konjonktivitin yaygın görülen bir sorun olduğunu ifade etti.

Korunmak için "Yüzme gözlüğü kullanarak gözlerinizi kirli su ve klorla direkt temastan koruyun; ellerinizi sık sık yıkamak ve gözlerinize dokunmaktan kaçının. Havlu ve gözlük gibi kişisel eşyalarınızı başkalarıyla paylaşmayın" ifadelerini kullandı.

Yazın güneş ışınlarının daha dik açıyla düştüğünden, UV ışınlarına maruz kalmanın göz sağlığı için risk oluşturduğuna, bu ışınlara uzun süre maruz kalındığında "katarakt ve makula dejenerasyonu" gibi durumların ortaya çıktığına değinen Dr. Akagün korunmak için UVA ve UVB korumalı güneş gözlükleri takılmasını tavsiye etti.