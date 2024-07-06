Uzmanı uyardı: Gözlerinizi klimadan koruyun
Yazın göz sağlığına daha fazla özen göstermek gerektiğine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilay Akagün “Yeterince su tüketin ve suni gözyaşı damlaları kullanarak gözlerinizi nemli tutun. İç mekanlarda klima kullanırken gözlerinizi koruyacak şekilde oturun” dedi.
Yaz aylarında gözlerimiz, havuz suları ve güneşin kavurucu ışınları gibi çeşitli dış etkenlere maruz kalabilir ve mevsimsel risklere daha açık hale gelebilir. Göz sağlığı konusunda uzmanlar, vatandaşları uyarmakta ve alınması gereken önlemleri şu şekilde sıralamaktadır.
Yazın keyfini kesintisiz sürdürebilmek için bazı öneriler sunan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilay Akagün, gözlerde hissedilen herhangi bir rahatsızlık halinde vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmanın, potansiyel sorunları başlamadan önlemenin en iyi yolu olduğunu söyledi.
Yaz aylarında sıkça karşılaşılan göz hastalıkları hakkında önemli bilgiler veren Dr. Akagün havuz ve deniz suyu ile temas nedeniyle mikropların yayılmasının kolaylaştığını ve bu durumda da enfeksiyöz konjonktivitin yaygın görülen bir sorun olduğunu ifade etti.
Korunmak için "Yüzme gözlüğü kullanarak gözlerinizi kirli su ve klorla direkt temastan koruyun; ellerinizi sık sık yıkamak ve gözlerinize dokunmaktan kaçının. Havlu ve gözlük gibi kişisel eşyalarınızı başkalarıyla paylaşmayın" ifadelerini kullandı.
Yazın güneş ışınlarının daha dik açıyla düştüğünden, UV ışınlarına maruz kalmanın göz sağlığı için risk oluşturduğuna, bu ışınlara uzun süre maruz kalındığında "katarakt ve makula dejenerasyonu" gibi durumların ortaya çıktığına değinen Dr. Akagün korunmak için UVA ve UVB korumalı güneş gözlükleri takılmasını tavsiye etti.
"İç mekanlarda klima kullanırken gözlerinizi koruyacak şekilde oturun"
Yazın sıcak ve kuru hava ile klima kullanımının artması ve tuz oranı yüksek deniz suyuna koruyucu gözlük kullanılmadan maruz kalınmasının gözlerde kuruluğa ve irritasyona neden olabileceğini vurgulayan Dr. Akagün "Yeterince su tüketin ve suni gözyaşı damlaları kullanarak gözlerinizi nemli tutun. İç mekanlarda klima kullanırken gözlerinizi koruyacak şekilde oturun; doğrudan hava akımının altında kalmayın. Deniz ve havuza girmeden önce yüzme gözlüğü kullanmayı unutmayın" diye konuştu.
Polen ve klordan uzak durun
Dr. Akagün polenlerin yoğun olduğu yaz aylarının, alerjiye meyilli kişiler için göz alerjilerini tetikleyebileceğini belirterek özellikle polen yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmasını; antialerjik göz damlaları ve gerekirse doktor tavsiyesiyle alerji ilaçları kullanılmasını tavsiye etti. Klorun gözlerde kızarıklık ve yanmaya neden olabileceğinin altını çizen Dr. Akagün "Yüzme gözlüğü kullanarak gözlerinizi koruyun. Yüzdükten sonra mutlaka yüzünüzü temiz su ile yıkayın. Yaz aylarında göz sağlığını korumak için bu önlemleri almak, gözlerinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Herhangi bir göz rahatsızlığı durumunda ise mutlaka bir göz doktoruna başvurmanız önemlidir" dedi.
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