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Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi

Son dakika haberleri... Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle, istihdamı teşvik için sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine yükseltilecek. Ayrıca ilaç temininde dünya standartlarına uygun bir ruhsatlandırma süreci de izlenecek.

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