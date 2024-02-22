Canan Karatay ilçasız reçeteyi yazdı! Sabah tek yapmanız gereken...

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Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için kahvaltının önemine sık sık vurgu yaparken, beslenme alışkanlıklarının günün başlangıcında büyük bir rol oynadığını belirtiyorlar. Sağlıklı beslenme konusunda önemli bir figür olan Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltının sağlık açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ve belirli bir gıdanın düzenli olarak tüketilmesinin önemli olduğunu ifade ediyor. Karatay, her sabah tüketilmesi gereken ve önemli hastalıkların önlenmesinde etkili olduğuna inandığı bir gıdanın, sağlıklı bir yaşam için hayati olduğunu vurguluyor.
Beslenme alışkanlıklarımız, sağlığımız üzerinde hayati bir etkiye sahiptir. Birçok hastalığın önlenmesine katkı sağlayabilecek besinleri günlük beslenme rutinimize eklemek önemlidir. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı olan Prof. Canan Karatay, özellikle bazı hastalıklarda ilaç kullanan bireyleri uyararak, ilaçların vücut üzerinde çeşitli etkilere neden olduğunu ve aşırı kullanımının başka sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.
Ezine Peynirinin Önemi
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Canan Karatay, son açıklamalarında Ezine peynirinin sağlığa olan faydalarını vurgulayarak dikkat çekti. Karatay, Ezine peynirinin şirden maya ile yapılan en sağlıklı beyaz peynir olduğunu belirtti ve günlük olarak tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte, peynirin tam yağlı ve tam kaya tuzuyla yapıldığını ve doğal bir şekilde 6 ay mayalandığını söyledi.
Ezine Peynirinin Faydaları
Karatay'ın açıklamalarına göre, Ezine peyniri vücuda birçok fayda sağlamaktadır. Yüksek protein içeriği sayesinde vücudun protein ihtiyacını karşılamakta ve doğal olarak enerji sağlamaktadır. Ayrıca, amino asit kaynağı olması zekâ gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.
Kolesterol oranının düşük olması ve trans yağ asidi içermemesi, vücuttaki kolesterol dengesine katkı sağlamaktadır.
Ezine peyniri, A vitamini açısından zengin bir kaynak olup bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. Saçların güçlenmesine ve saç dökülmesinin azaltılmasına yardımcı olurken, çocukların gelişimine ve kemik-diş sağlığına da katkı sağlar.
Ayrıca, hafızayı güçlendirerek ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek hafıza kaybı veya Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.
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