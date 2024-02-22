Canan Karatay ilçasız reçeteyi yazdı! Sabah tek yapmanız gereken...

Ezine Peynirinin Önemi

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Canan Karatay, son açıklamalarında Ezine peynirinin sağlığa olan faydalarını vurgulayarak dikkat çekti. Karatay, Ezine peynirinin şirden maya ile yapılan en sağlıklı beyaz peynir olduğunu belirtti ve günlük olarak tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte, peynirin tam yağlı ve tam kaya tuzuyla yapıldığını ve doğal bir şekilde 6 ay mayalandığını söyledi.